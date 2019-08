vor 19 Min.

Ein Österreicher mit Profi-Erfahrung

Fußball-Kreisliga Nord: Danijel Krstic schließt sich der SSV Höchstädt an

Mit dem 38-jährigen Österreicher Danijel Krstic konnte die SSV Höchstädt sich kurz vor Ende der Wechselfrist nochmals namhaft verstärken. Der früher unter anderem in Serbien beim FK Zemun und in Deutschland bei Großaspach in als Profi aktive Kicker ist seit Jahren in der Region wohnhaft und war zuletzt als Spielertrainer aktiv. „Als wir erfahren haben, dass Danijels Engagement als Spielertrainer beim SV Erlingen beendet ist, haben wir Kontakt mit ihm aufgenommen. Wir haben einen sowohl menschlich als auch sportlich sehr guten Eindruck von ihm und freuen uns, unsere junge Mannschaft mit einem erfahrenen Routinier verstärken zu können“, kommentierte Höchstädts Sportlicher Leiter Thomas Korittke die Verpflichtung. Auch Trainer Ümit Tosun freut sich: „Danijel ist variabel auf vielen Positionen einsetzbar und wird mit Sicherheit vorangehen.“

Umfeld in Höchstädt überzeugt

„Johannes Ebermayer und Thomas Korittke waren sehr hartnäckig. Nach guten Gesprächen mit den beiden habe ich mich dann sehr schnell für die SSV entschieden“, sagt Krstic, „zumal die Jungs mich auch super aufgenommen haben, und das Umfeld mit dem schönen Sportgelände spricht ebenfalls für sich“. Krstic gab bereits im Freitagabendspiel der Fußball-Kreisliga Nord gegen den TSV Möttingen sein Debüt.

Höchstädt – Möttingen 1:3. Gegen die starken Gäste mussten sich die Rothosen zwar geschlagen geben, sich aber ob ihrer Leistung keinen Vorwurf machen. In einem ausgeglichenen Spiel entschieden am Ende die Möttinger Effektivität sowie ein Traumtor von Manuel Oßwald. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gäste nach einem schönen Steilpass auf Deniz Karabal in Führung (30.). Auf der Gegenseite war Luca Gerstmeir nach Pass von Harun Tosun rechts durch – 1:1 (35.). Nach Wiederbeginn egalisierten sich beide Teams weiterhin meist im Mittelfeld, ehe die Höchstädter Defensive nach einem Ballverlust nicht im Bilde war und der eingewechselte Paul Bissinger mit etwas Glück das 1:2 machte (56.). Äußerst fragwürdig war der Handelfmeter, als Jakob Grimm aus kurzer Distanz angeschossen wurde. SSV-Keeper Matthias Huber hielt den Strafstoß von Patrick Wunder allerdings stark. Mit einem genialen Distanzschuss in den Winkel erhöhte Manuel Oßwald auf 1:3 (71.). Die Höchstädter versuchten zwar weiter alles, konnten die gute Gästedefensive aber nicht mehr überwinden. (JEB)

