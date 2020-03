05.03.2020

FC Gundelfingen: Möglichst viele Feiertage

Der Spitzenreiter FC Gundelfingen startet beim FC Kempten in die Frühjahrsrunde. Drei Stammkräfte aus der Herbstrunde fehlen dabei.

Von Walter Brugger

„Siege sind für mich kleine Feiertage “, verrät Martin Weng , insofern hatte der Trainer des Fußball-Landesligisten FC Gundelfingen vor der Winterpause reichlich solcher Tage. Schließlich stürmten die Grün-Weißen selbst für sie überraschend die Tabellenspitze und überwinterten sensationell auf dem ersten Platz. „Das Anspruchsdenken ist dadurch sicher gestiegen“, räumt Weng vor dem Start in die Frühjahrsrunde ein, „doch es ist weder bei den Verantwortlichen noch bei den Spielern überzogen. Wir sehen das durchaus realistisch.“ Die Ausgangssituation der Gundelfinger ist vor den noch ausstehenden 14 Partien bestens, eine Aufstiegspflicht bestehe allerdings keineswegs. „Trotzdem möchte ich natürlich noch so viele Feiertage wie irgendwie möglich mitnehmen“, meint Weng mit einem Augenzwinkern.

Ob es gleich zum Start am Samstag (13.30 Uhr) beim FC Kempten einen Grund zum Feiern gibt? „Das ist gleich mal eine hohe Hürde“, weiß Weng und hat nicht nur die 0:2-Heimniederlage aus der Vorrunde im Kopf. Andererseits kommt es dem 34-Jährigen keineswegs ungelegen, „dass wir gleich gefordert sind. Wir sind gut vorbereitet und wollen das zeigen.“ Weng ist zudem überzeugt, „dass die Spieler noch lange nicht am Limit angekommen sind, wir können uns in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter steigern.“ Ob es dann zum Wiederaufstieg in die Bayernliga reicht, steht auf einem anderen Blatt. „Mir persönlich ist nur wichtig, dass wir uns weiter ehrgeizig präsentieren und keinesfalls auf dem bislang erreichten ausruhen“, betont Weng.

In Kempten muss er auf drei Stammkräfte der Herbstrunde verzichten. Neben den schon länger angeschlagenen Manuel Müller und Tiemo Reutter hat es nun noch Marius Brugger am Sprunggelenk erwischt. „Es besteht aber Hoffnung, dass er nicht zu lange ausfällt.“ Bange ist Weng aber nicht, denn mit Nicolas Zeyer steht ein 18-Jähriger parat, „der gut trainiert hat und die Rolle in der Abwehrkette problemlos übernehmen kann. Da habe ich null Bedenken.“ Trotzdem droht in der Defensive langsam ein Engpass, deshalb wird der in der Vorbereitung lange verletzte Elias Weichler für den Notfall auf der Bank Platz nehmen. Ein Einsatz auf dem Kunstrasen im Illerstadion ist allerdings noch nicht angedacht, die gerade erst wieder belastbare Sehne im Knie soll nicht schon wieder gereizt werden. (wab)

FC Gundelfingen : Dewein, Ortner; Grötzinger, Zeyer , Kühn, Anzenhofer, Fink, Noller, Braun, Elze , Schmid, Schneider, Öz, Hauf, Ost, Weichler , Özcan

Der Gegner: Ähnlich wie der FCG ist auch der FC Kempten mit dem Ziel „Klassenerhalt“ in die Saison gestartet – und hat im Herbst schon 32 Punkte gesammelt. Damit liegt das Team um Spielertrainer Matthias Jörg voll im Soll. Welch Potenzial im Kader steckt, deuteten die Allgäuer mehrmals an, gewannen etwa die Auswärtsspiele bei den Spitzenteams 1. FC Sonthofen und Gundelfingen. Auch bei der Zukunftsplanung ist der FCK schon weit. Zwar hört Jörg , der den Klub aus der Kreis- zurück in die Landesliga geführt hat, im Sommer auf – allerdings nur als Spielertrainer. Nachfolger wird der frühere Regionalliga-Kicker Andreas Maier , aktuell Spielertrainer beim Kreisliga-Spitzenreiter FC Oberstdorf. Und der kann im Notfall immer noch den Rat seines Vorgängers einholen, denn Jörg bleibt dem Klub als Sportlicher Leiter erhalten.

