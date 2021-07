Golf

Golfprofi Sebastian Heisele überzeugt bei Scottish Open

Gut in Schwung: Sebastian Heisele verbesserte sich in Schottland dank einer starken Schlussrunde von 66 Schlägen noch um etliche Ränge.

Plus Turnier: Der Dillinger Golfprofi Sebastian Heisele erreicht nach überstandener Sommergrippe bei den Scottish Open Rang 44. Unter den 156 Teilnehmern ist er damit bester Deutscher, während etliche Topspieler am Cut scheitern.

Von Günther Hödl

Rund 1,2 Millionen Euro Preisgeld werden auf das Konto von Sieger Min Woo Lee ( Australien) verbucht. Immerhin 31.382 Euro bekommt Sebastian Heisele überwiesen. Die Scottish Open auf dem Par-71-Platz in North Berwick/Schottland waren nicht nur gut dotiert, sondern auch eines des am besten besetzten Turniere auf der europäischen Golf-Tour 2021. Umso höher ist der geteilte 44. Rang des Dillinger Profis einzuschätzen. Zumal Heisele erstmals seit seinem vorzeitigen Ausstieg bei der BMW-Open in München-Eichenried wieder am Abschlag stand – nach einer überstandenen Sommergrippe. „Zufrieden“ – so lautete dann auch sein Gesamtfazit für die vier Turniertage.

