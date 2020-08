vor 33 Min.

Heisele bester Deutscher bei der Wales Open

Golf: Dillinger Profi spielt am Sonntag eine starke Turnierrunde.

Von Günther Hödl

Als einer von sechs deutschen Golfern im 131-köpfigen Teilnehmerfeld der Wales Open auf dem Rydercup-Platz in City of Newport war Sebastian Heisele von Donnerstag bis Sonntag am Abschlag. Nach vier Runden schloss er das Turnier der europäischen Tour als bester aus dem Sextett mit gesamt 282 Schlägen auf dem geteilten 15. Rang ab. Es gewann der Franzose Romain Langasque mit 276 Schlägen.

Heisele hatte zum Auftakt am Donnerstag eine gleichmäßig gute 70er-Runde auf dem Par-71-Kurs abgeliefert. Den Cut am Freitag schaffte er mit 71 Schlägen sicher. Bei schwierigen Witterungsverhältnissen mit starkem Wind und Regen hatten die Golfer dabei einiges mehr um ein gutes Score zu kämpfen als noch eine Woche zuvor an gleicher Stelle beim Celtic Classic, das Sebastian Heisele auf dem geteilten 14. Platz beendet hatte. Die dritte Runde am Samstag war für den 32-Jährigen dann zunächst ein stetiges Auf und Ab mit zahlreichen Birdies und Bogeys. Zwischenzeitlich spielte sich Heisele bis auf den geteilten fünften Platz nach vorne, büßte dann aber auf den zweiten neun Bahnen noch insgesamt drei Schläge ein und fiel zurück.

Eine "Sechs" bremst den Vorwärtsdrang

Die Schlussrunde am Sonntag begann er mit vier Birdies auf den ersten neun Löchern stark. Und kämpfte sich sogar kurzzeitig bis auf einen Schlag an die Spitze heran. Auf der 15. Spielbahn traf Heisele aber seine Annäherung etwas zu fett – der Ball flog zu kurz und landete im Biotop vor dem Grün. Sechs Schläge statt der vorgesehenen vier waren das Ergebnis. 68 Schläge für den Tag bedeuteten dennoch die beste der vier Runden für den Dillinger Golfprofi (282 Schläge gesamt; „zwei unter“ für das Turnier).

Das nächste Event auf der European Golf-Tour, die UK Championship Ende August in Sutton Coldfield/England, lässt Sebastian Heisele aus. Dann geht es für ihn auf die iberische Halbinsel. Vom 3. bis 6. September will er ein Turnier in Sotogrande/Spanien spielen, dessen Austragung aber aufgrund der aktuellen Corona-Situation fraglich ist. Danach stehen zwei Turniere in Portugal auf Heiseles Terminplan.

Themen folgen