16.12.2019

Im Abstiegskampf

Gundelfinger führen lange, verlieren aber dennoch

Von Michael Schaarschmidt

Am Samstagabend war die Mannschaft des Mitaufsteigers SC Unterpfaffenhofen-Germering zu Gast in der Kreissporthalle in Gundelfingen. Aufgrund einiger personeller Ausfälle debütierte Wolfgang Seifried erstmals in der Männer-Landesliga im Handball auf der Torhüterposition. Der Fokus des TV Gundelfingen war im letzten Spiel dieses Jahres klar auf Sieg gerichtet, um weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Genau mit dieser Attitüde startete die Heimmannschaft in die Partie und ging somit bereits in der sechsten Minute mit 5:2 in Führung. Dieser Vorsprung konnte bis in die 25. Minute zum 14:12 gehalten werden. Durch Mangel an Effizienz im Angriff und an der nötigen Aggressivität in der Abwehr des TVG gelang es den Gästen, einen Halbzeitstand von 14:16 zu erzielen. „Wir müssen in der zweiten Halbzeit wieder die nötige Konsequenz und Überzeugung in unsere Aktionen packen, um das Spiel wieder zu kippen“, appellierte Trainer Bauer an seine Mannschaft.

Jedoch gelang es den Gundelfingern nicht, die Partie zu drehen. Und so lief man bis zur 45. Minute einem Rückstand von einem Tor hinterher. Den Gästen gelang es schließlich, ihre Führung auf sechs Tore auszubauen und so einen nicht spielgerechten Endstand von 26:32 zu erreichen. Für die Gundelfinger gilt es jetzt, sich in der Winterpause zu erholen und mit aufgeladenen Akkus ins neue Jahr zu starten.

TV Gundelfingen: Lischka, Seifried (beide TW), Kunisch, Gerstmayr, Hander (2), Bauer (8/3), Gutbrod, Krumscheid (3), Frömel (3), Ruchti (5), Hegele (1), Schreitt (4), Bamberger

