Mit vier Mannschaften in die neue Spielzeit

Mörslinger SKK-Kegler bestätigen ihren Vorstand

Vorsitzende Birgit Erdmann freute sich bei der Jahreshauptversammlung mit Saisonabschlussfeier des SKK Mörslingen im Landgasthof Schlössle, die Mitglieder wieder persönlich sehen zu dürfen. Sie dankte allen für ihre Treue zum SKK, denn die Mitgliederzahl blieb auch zu Corona-Zeiten stabil.

Ihr besonderer Dank galt den Vereinswirten Siba und Jürgen Brugger für deren großartige Unterstützung. Zu Erdmanns Bedauern konnten die sonst üblichen Veranstaltungen und Turniere in der abgelaufenen Saison coronabedingt nicht durchgeführt werden. Deswegen fiel die Zahl der Ehrungen sehr viel niedriger aus als sonst üblich. Ehrungen erhielten: Ehrenurkunde mit Bronzerand (30 Jahre Mitgliedschaft): Josef Bobinger; Vereinsehrennadel in Bronze (zehn Jahre im Vorstand): Hubert Mannes; Vereinsehrennadel in Silber (20 Jahre im Vorstand): Helene Erdmann.

Der Bericht von Sportwart Thomas Weber war ebenfalls kurz, da nach zwei Spieltagen die Saison 2020/21 wegen der Corona-Pandemie wieder abgebrochen wurde.

Nach dem Kassenbericht durch Andreas Engelmayer führte Josef Frank die Neuwahlen durch. Es gab keinen Wechsel im Vorstand. Die Geschäftsordnung für die Saison 2021/2022 wurde einstimmig angenommen. Anschließend gab Thomas Weber einen kurzen Ausblick auf die neue Saison. Der SKK wird im September mit zwei Sechser-Mannschaften und zwei gemischten Mannschaften an den Start gehen. Bis dahin wird schon fleißig in der Schlössle-Kegelarena trainiert.

Das beliebte Spanferkelessen des SKK darf aber auch in diesem Jahr nicht stattfinden. (be)