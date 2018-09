Keine Zeit für Zauberfußball

vor 46 Min.

Fußball-Landesliga Südwest: Beim FC Gundelfingen spielt der Kopf eine entscheidende Rolle. Gegen den SV Egg holen die Grün-Weißen zwar einen Heimpunkt, zufrieden ist damit keiner.

Von Walter Brugger

Die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen haben zwar im Heimspiel gegen den SV Egg an der Günz gepunktet und damit den zweiten Zähler im siebten Auftritt vor eigenem Publikum einfahren, so richtig zufrieden war nach dem 1:1 (1:1) im grün-weißen Lager niemand. Trainer Martin Weng brachte es hinterher mit einem Wort auf den Punkt: „Zuwenig.“

Schnelles 1:0 für Gundelfingen

Dabei hatte es für den Tabellen-Vorletzten gut begonnen. In der siebten Minute leitete Manuel Müller die Führung ein, Jonas Schneider legte den Ball quer auf den mitgelaufenen Daniel Cesar Viana dos Santos und es stand 1:0. Es war ein Treffer, der dem FCG sichtlich gut tat. Die Gärtnerstädter zeigten sich bissig, gewannen viele Zweikämpfe im Mittelfeld und ließen die Egger erst gar nicht in Tornähe kommen. Das sollte sich Mitte der ersten Halbzeit etwas ändern, die Allgäuer kamen etwas besser ins Spiel. „Und bei uns hat es im Kopf klick gemacht, wir haben begonnen nachzudenken“, beschreibt Weng den Moment. Trotzdem war das 1:1 alles andere als zwingend, vorausgegangen war wieder mal ein individueller Patzer. Kapitän Tiemo Reutter leistete sich im Spielaufbau ohne Bedrängnis einen Fehlpass, Torsten Schuhwerk ging dazwischen und spielte sofort in die Spitze, wo Manuel Schropp den Ball in den Winkel setzte.

