vor 19 Min.

Lauinger Männer mit positiver Bilanz

Die Punktrunde ist noch nicht ganz vorbei, schon wartet der nächste Wettbewerb

Von Sarah Priller

Die 0:9-Schlappe der Damen II am Vorwochenende gegen Neu-Ulm war kein Vorbild für die männlichen Tennis-Cracks des TC Lauingen: Die Herren 40 und die Herren 1 machten es diesmal besser. Beide Mannschaften gewannen ihren Spieltag und sorgten somit wieder für eine positive Matchbilanz der Lauinger.

Den Start in das erfolgreiche Wochenende machten die Herren 40 mit dem 5:4-Erfolg gegen den TC Ehekirchen. Während Markus Maier, Marcus Kottirsch, Holger Schünzel und Francesco Piccino ihre Einzel klar gewannen, machte es Thomas Riesenegger spannender, ehe er mit 10:6 im Match-Tiebreak den Gesamtsieg bereits nach den Einzeln sicherstellte. Die Doppel von Riesenegger/Kottirsch, Flache/Maier und Schünzel/Piccino waren nicht weniger fesselnd, gingen aber allesamt verloren.

Die Herren I zogen ebenfalls mit einem 5:4 gegen die SSV Höchstädt nach. Michael Eberlein erkämpfte mit 10:8 im Match-Tiebreak seinen Einzelsieg. Tiziano Micello und Fabian Löhrer punkteten zum 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln. Das Doppel Ralph Grün/Enrico Scherieble setzte mit 7:5/6:4 ein erstes Zeichen für den Gesamtsieg. Michael Eberlein/Tobias Andrich machten mit dem 10:4 im Match-Tiebreak alles klar.

Sowohl die Herren 40 wie auch die Herren I haben im August noch einen Spieltag vor sich. Die Damen des TCL haben die Punktrunde bereits abgeschlossen. Trotzdem ist die Wettbewerbssaison noch nicht vorbei. Am 1. August startet der Tennisclub in seine Vereinsmeisterschaften. Teilnehmen können alle Mitglieder, egal ob Hobby- oder Mannschaftsspieler. Angeboten werden Wettbewerbe für die Jugend und für Erwachsene. Die Finalspiele finden dann am 19./20. September statt. Foto: Leitenstorfer

