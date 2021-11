Starter aus dem Zusamtal im Rieskrater ganz vorne

Plus Leichtathletik Doppelsieg für die LG Zusam

Neblig trüb präsentierte sich der Rieskrater den 375 Läufern und Läuferinnen beim „Ries-Panoramalauf“ in Nördlingen. Dennoch behielt das Team der LG Zusam den Durchblick und stellte mit erfreulichen Leistungen im Hauptlauf sowohl bei den Männern mit Mario Leser als auch bei den Frauen mit Christina Kratzer die Sieger.