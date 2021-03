Manislavic erzielte das erste Tor des Monats für seine große Liebe

FC Augsburg: Die Beziehung des Mittelstürmers und des Vereins ging trotzdem in die Brüche – auch im zweiten Versuch. Doch der Serbe ist treu.

Die Medaillenübergabe nahm Mitte Dezember 2002 natürlich Augsburgs bekanntester Bürger vor: der Kasperl. Es war auch etwas ganz besonderes, was Vladimir Manislavic gelungen war. Der Mittelstürmer hatte am 30. November 2002 im Punktspiel gegen den VfR Aalen das „Tor des Monats“ erzielte. Der damals 28-Jährige war der erste Gewinner des FC Augsburg in der nun 50-jährigen Geschichte des Kult-Wettbewerbes der ARD-Sportschau. Zwei weitere, Torsten Oehrl (2010) und Torhüter Marwin Hitz (2015), sollten noch folgen.

Per Seitfallzieher erfolgreich

Es lief die 59. Minute, als der in der Halbzeit eingewechselte Manislavic per Seitfallzieher zum 1:0 (Endstand 3:0) traf. „Natürlich kann ich mich noch erinnern“, sagt der Serbe. „Die Ecke kam von links von Jörg Bode, Kreso Kovacec hat mir den Ball per Kopf abgelegt und ich hab ihn dann volley genommen.“ Ein spektakulärer Treffer, der fast nur den 1250 Zuschauern im Rosenaustadion vorbehalten geblieben wäre. „Zufällig war ein Team des Bayerischen Rundfunks da und hat gedreht“, erzählt Manislavic. Fernsehaufnahmen vom FCA als Aufsteiger in die drittklassige Regionalliga waren damals nicht selbstverständlich. Die Medaille überreichte ihn sein Trainer Ernst Middendorp und eben der Kasper.

Im Juli 2001 war der kantige Mittelstürmer von Dynamo Dresden zum Bayernligisten gewechselt. Mit 23 Toren hatte er maßgeblich Anteil am Aufstieg unter Trainer Gino Lettieri. Der wurde dann in der Sommerpause durch Middendorp ersetzt. Sportlich lief es nach seinem „Tor des Monats“ nicht mehr rund für Manislavic. Viele Verletzung plagten den Publikumsliebling. So reichte es weder unter Middendorp noch unter Armin Veh zum Stammspieler. Als Veh im September 2004 durch Rainer Hörgl abgelöst wurde, wurde es noch schlimmer. „Ich bekam keine Chance. Dann hat Hörgl nur gesagt, ich soll meine Koffer packen“, erzählt Manislavic.

Ein "Augsburger" geblieben

Tief verletzt und mit neun Minuten Einsatzzeit unter dem späteren Aufstiegstrainer wechselte er im Sommer 2005 zum SSV Ulm, um wenig später seine Profi-Karriere zu beenden. Augsburg ist aber seine Heimat geblieben. „Ich lebe mit meiner Frau schon 20 Jahre hier“, sagt Manislavic, der als Sachbearbeiter bei der Spedition BTG am Standort Olching arbeitet.

Einige Jahre blieb der heute 47-Jährige danach dem Fußball als Trainer treu. Unter anderem in der Saison 2014/15 im Trainerstab der FCA-A-Junioren. „Ich wäre gerne geblieben, hätte meine Lizenzen gemacht und dann auch eine Jugend übernommen. Aber der damalige Chef, Manuel Baum, war dagegen.“ Manislavic wurde also wieder von seiner großen Liebe enttäuscht. Dennoch sagt er: „Der FCA liegt mir immer noch am Herzen.“ (ötz)