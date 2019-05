vor 35 Min.

Starker Andrang

Tausendfüßler? Nein, Triathlon! Bei den Radverfolgungsjagden wird der Windschatten des Teamkollegen genutzt. Zu sehen wieder beim 14. VR-Triathlon am 15. und 16. Juni in Lauingen.

Der 16. Juni bietet in Lauingen ausdauersportliche Höhepunkte – auch ohne Topstar

Von Hans Gusbeth

Auch wenn in diesem Jahr keine „Triathlon-Legende“ an den Start geht – das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Knapp sechs Wochen vor dem 14. VR-Triathlon in Lauingen haben sich bereits über 430 Ausdauerathleten und -athletinnen für den 16. Juni angemeldet.

Mit 170 Einzelkämpfern auf der Olympischen Distanz und 115 bei der „Eisenmann“-Mitteldistanz zählt die Triathlon-Abteilung des TV Lauingen aktuell bereits so viele Teilnehmer wie 2018 an den Start gingen. Warum das so ist, ist klar: Wie in den vergangenen Jahren steht der Lauinger Triathlon bei vielen Vollblut-Sportlern, Halb- oder Fastprofis aus ganz Süddeutschland auf dem Vorbereitungsprogramm. Für weitere Wettbewerbe im Triathlonjahr 2019 will man seinen aktuellen Leistungsstand überprüfen und mit anderen messen.

Das gilt auch für Dauergast Christian Brader. Der Memminger hat hier in den vergangenen Jahren immer wieder teilgenommen – und auf Kurz- oder Mitteldistanz gewonnen. 2019 will Brader beim 14. Lauinger VR-Triathlon wieder bayerischer Meister werden und damit seine Form testen. Deshalb gilt der schwäbische Eisenmann als Favorit.

Denn beim 14. VR-Triathlon am Sonntag, 16. Juni geht es für Frauen und Männer wieder um die bayerischen und schwäbischen Meisterschaften auf der sogenannten Mitteldistanz (2,1 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, 20 Kilometer Laufen) und die schwäbischen Meisterschaften (1,4/40/10) auf der Kurzdistanz, auch Olympische Distanz genannt. Die Mitteldistanz startet um 9 Uhr am Auwaldsee, 45 Minuten später folgen die Kurzdistanz und der Volkstriathlon (0,4/20/5).

Die anschließende Radstrecke führt wie gehabt zum Marktplatz und von dort nach Weisingen und zurück. Gelaufen wird durch die Altstadt und entlang der Donau. Ziel ist der Marktplatz, wo auch die Siegerehrung erfolgt. In allen Disziplinen finden auch Staffel-Wettkämpfe mit jeweils drei Startern statt.

Das Lauinger Triathlon-Wochenende startet am Samstag, 16. Juni, mit rund 100 Startern beim 6. Mannschafts-Wettbewerb der Regionalliga Süd, ab 10 Uhr „Swim & Run am Auwaldsee, ab 15 Uhr „Bike & Run“ mit Radverfolgungsjagden durch die Innenstadt. Dazwischen liegt ab 13 Uhr der Kindertriathlon am und im Auwaldsee.

unter:

triathlon.tvl.de

Themen Folgen