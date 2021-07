Beim Saisonfinale entscheiden die Doppel

Wittislingen sichert sich knappen Derbyerfolg gegen den TC Hausen

Es war spannend beim letzten Saisonspiel der Wittislinger Tennis-Herren, ehe der Heimerfolg im Derby gegen den TC Hausen mit 5:4 gesichert war. Alexander Matt und Thomas Schneider gewannen ihre Einzel in zwei Sätzen. Fabian Wittlinger holte einen weiteren Punkt im Match-Tiebreak (10:3). Das Doppel Fabian Wittlinger/Andreas Mesch punktete in zwei Sätzen. Das entscheidende Doppel gewannen Alexander Matt/Fabian Hoffmann im Match-Tiebreak mit 10:8. Damit sicherte sich Wittislingen den Klassenerhalt in der Kreisklasse 1.

Die zweite Herren-Mannschaft empfing in der Kreisklasse 3 den SV Altenberg – und zog mit 2:7 den Kürzeren. Im Einzel gewann Tobias Kränzle im Match-Tiebreak mit 10:5. Den zweiten Punkt für den Gastgeber errang das Doppel Men Weißenrieder/Martin Reisacher.

Die Damen der Kreisklasse 1 machten es genau anders herum und siegten beim TC Wertingen II mit 7:2. Josefine Schäffler, Simone Wagner und Isabella Mayr holten ihre Einzel in zwei Sätzen, Maxime Schilling und Martina Keis machten per Match-Tiebreak bereits den Gesamterfolg klar. Die Doppel Simone Wagner/Martina Keis und Anna Budnick/Isabella Mayr legten zum Endstand nach. In der Kreisklasse 3 spielten die TSV-Damen II bei Lauingen II remis – 3:3. Celine Wolf und Jasmin Göger im Einzel und das Doppel Lara Braun/Celine Wolf im Match-Tiebreak (10:7) punkteten.

Ebenfalls 3:3 spielten die Herren 40 in Bonstetten. Men Weißenrieder gewann sein Einzel in zwei Sätzen, das Doppel Hermann Schädle/Men Weißenrieder ebenso. Den dritten Punkt schaffte das Doppel Arnold Grasberger/Günther Kraut im Match-Tiebreak mit 10:7. Damit holte sich Wittislingen Platz zwei in der Abschlusstabelle der KK 2.

Ihren ersten Saisonsieg in der Bezirksklasse 1 schafften die Herren 50 daheim gegen Neusäß. Beim 5:4 siegten Jürgen Priller und Markus Kirchner in zwei Sätzen. Joachim Kirchner legte im Match-Tiebreak mit 10:8 nach. Dazu kamen zwei Erfolge der Doppel. In der Bezirksklasse 2 schlugen die Herren 65 den Gast aus Schretzheim 5:1. Manfred Renner, Manfred Winkler und Bernd Sick gewannen ihre Einzel im Lokalderby in zwei Sätzen. Das Doppel Manfred Renner/Manfred Winkler brauchte den Match-Tiebreak (10:8). Die zweite Paarung Anton Singer/Bernhard Fischer war in zwei Sätzen siegreich.

In der Kreisklasse 2 gab es für die Junioren mit dem 4:2 gegen Gast Oettingen den zweiten Saisonerfolg. Luis Soderer und Lorenz Lemmer sowie die Doppel David Meier/Korbinian Weißenrieder und Luis Soderer/Lorenz Lemmer punkteten. Knaben: TC Donauwörth – Wittislingen 6:0.