Buttenwiesens Wiedersehen mit der TG Hanauerland

2. Turnbundesliga: Bei Gastgeber TSV Buttenwiesen fällt Rainer Maiershofer für längere Zeit verletzt aus.

Diesen Samstag um 18 Uhr heißt es wieder „Heimwettkampf in der Riedblickhalle“ – nach einem nervenzerreißenden Auswärtssieg der Zweitliga-Turner des TSV Buttenwiesen am vergangenen Wochenende im Schwarzwald beim TV Schiltach. Mit der TG Hanauerland kommt eine gefestigte Riege ins Zusamtal. Beim letzten Duell der beiden Kontrahenten 2019 konnte die TGH nach einer spannenden Aufholjagd Buttenwiesens am letzten Gerät ihren knappen 41:40-Sieg in trockene Tücher bringen.

Nun steht bereits der dritte Wettkampftag der Zweitliga-Südstaffel auf dem Terminplan, die anfängliche Eingewöhnungsphase ist für beide Mannschaften vorbei. Die bisherigen Leistungen lassen auf einen Wettkampf auf Augenhöhe schließen, auch wenn der gastgebende TSV als Zweiter im Vergleich mit den siebtplatzierten Gästen die Favoritenbürde trägt. Allerdings fällt unter anderem der Ringespezialist Rainer Maiershofer aufgrund einer Schulterverletzung vom vergangenen Wochenende vermutlich für den Rest der Saison aus.

Weiterhin "3G" in Buttenwiesens Halle

Für diesen Wettkampf gilt weiterhin die 3G-Regelung. Dies bedeutet, dass auch Maskenpflicht besteht. Der Hintergrund: Einige der Turner sind noch nicht bzw. nicht vollständig geimpft. Teilweise reisen diese erst am Freitagabend bzw. Samstagvormittag an. Somit kann nicht sichergestellt werden, dass der erforderliche negative PCR-Test rechtzeitig zum Wettkampfbeginn vorliegt.

Lesen Sie dazu auch