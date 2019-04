16:51 Uhr

Vom Verhinderer zum Doppelpacker

Fußball-Landesliga Südwest: Gegen Garmisch-Partenkirchen droht dem FC Gundelfingen eine Heimniederlage, doch dann erinnert sich Michael Grötzinger an seine Jugendzeit.

Von Walter Brugger

Nach 20 Minuten schien es für die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen richtig eng zu werden. 0:2 lagen die Grün-Weißen im Heimspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zurück, selbst der 5:0-Vorsprung aus der Vorrundenpartie schmolz bedrohlich. Denn im Kampf um den Klassenerhalt kann der gewonnene direkte Vergleich eine durchaus entscheidende Rolle spielen. Und da hatten die Garmischer nach dem Doppelpack von Maximilian Berwein gerade richtig Oberwasser. Doch die Gundelfinger drehten die Partie noch und gewannen mit 3:2 (1:2).

Mehrere Gründe für "Dreier" des FC Gundelfingen

Dass es für die Gärtnerstädter zum Dreier reichte, hatte mehrere Gründe. Einer davon war, dass Routinier Stefan Winkler nach einer halben Stunde den Platz verließ. „Ich musste ihn auch ein Stück weit schützen, er war total verunsichert“, verriet Trainer Martin Weng. Winkler hatte vor dem 0:1 Berwein den Ball in den Fuß gespielt und konnte beim zweiten Gegentor dem Garmischer Vorlagengeber Moritz Müller nicht folgen. „Das erste Tor kann mal passieren, das zweite ärgert mich mehr. Denn genau diese Situation habe ich im Vorfeld mehrfach angesprochen“, so der Coach. Mit Marius Brugger in der Innenverteidigung wurde die FCG-Defensive sofort sicherer. „Marius war gleich da“, lobte Weng, der nach dem Schlusspfiff aber als erstes zu Winkler ging. „Die menschliche Seite ist mir sehr wichtig. Ein Stück weit haben wir auch für ihn gewonnen“, betonte Weng.

Ein weiterer Erfolgsfaktor war, dass Jonas Schneider in der 33. Minute den Anschlusstreffer erzielte und nun richtig aufdrehte. Bevor der 19-Jährige allerdings (mit)entscheidend an der Wende beteiligt war, musste er erst einmal tief durchschnaufen und seinem Teamkollegen Dominik Dewein danken. Der Keeper warf sich kurz vor dem Pausenpfiff mit seinem Körper dem Garmischer Jonas Poniewaz entgegen und verhinderte das fällige 1:3.

Innerhalb von drei Minuten drehte dann ein Mann das Spiel, der ansonsten eher für das verhindern von Gegentreffer zuständig ist. „Seit der A-Jugend habe ich nicht mehr doppelt getroffen“, war sich Rechtsverteidiger Michael Grötzinger sicher und erinnerte sich nun an diese Zeit. Bei der Flanke von Kapitän Tiemo Reutter hatte Jonas Schneider den Ball noch verfehlt, der landete am Pfosten und sprang genau vor Grötzingers Füße – 2:2. Keine drei Minuten später legte Schneider für Grötzinger auf und der traf überlegt zum 3:2.

Unter Dach und Fach war der Sieg damit noch nicht, was auch daran lag, dass etwa der Garmischer Keeper Andreas von Mücke beim Kopfball von Fabio Kühn zur Ecke klärte (79.). Aber auch, dass die Oberbayern in der Schlussphase alles nach vorne warfen. Als in der 92. Minute der eingewechselte Markus Burkhardt das Spielgerät Richtung langen Pfosten beförderte, hatte er zwar Torwart Dewein schon überwunden. Doch FCG-Kapitän Tiemo Reutter war zur Stelle und klärte die Situation kurz vor der Torlinie. Sekunden später war Schluss und die Grün-Weißen lagen sich glücklich in den Armen.

