TV Dillingen: gute Punktausbeute in „BaWü“

Badminton: In Konstanz nimmt Regionalligist TV Dillingen Revanche für die klare Hinspielniederlage. Bei den Sportfreunden in Neusatz reicht es aber „nur“ zum Remis.

Ein fast perfektes Auswärtswochenende hatte die Badminton-Mannschaft des TV Dillingen in der Regionalliga Südost. Drei von vier möglichen Punkten sammelten die Donaustädter bei ihren zwei Spielen in Baden-Württemberg ein. Zunächst führt die Fahrt an den Bodensee zum Tabellendritten PTSV Konstanz. Das Heimspiel war noch 1:7 verloren gegangen, jetzt glückte die Revanche mit einem 5:3-Erfolg. Weiter ging es Richtung Karlsruhe, wo der TVD gegen die BSpfr. Neusatz ein 4:4-Remis erreichte.

Sowohl das erste Herrendoppel Florian Berchtenbreiter/Tobias Güttinger wie auch das Damendoppel Annika Oliwa/Natalie Paul starten in Konstanz furios und gewannen den ersten Satz. Während die Damen die Leistung im zweiten Durchgang bestätigen konnten, mussten die Herren in den Entscheidungssatz. Hier konnten sie einen Gang hochschalten und gewannen ebenfalls. Das zweite Herrendoppel Michael Teuber/Moritz Herkner musste sich nach hartem Kampf in drei Sätzen geschlagen geben. Ebenfalls knapp verlor Natalie Paul das Dameneinzel, womit Konstanz zum 2:2 ausgleichen konnte.

Dillinger 5:3 am Bodensee

Nach gewonnenem erstem Satz behielt Tobias Güttinger im ersten Herreneinzel die Nerven und sicherte sich auch Satz zwei. Das gemischte Doppel Florian Berchtenbreiter/Annika Oliwa beherrschten das Spiel und holte den vierten Zähler für die Donaustädter. Michael Teuber musste sich im zweiten Einzel klar in zwei Sätzen geschlagen geben. Nun lag es an Moritz Herkner, den Gesamtsieg einzufahren. Auch er zeigte sich nervenstark und entschied das Spiel in einem spannenden dritten Satz für sich. Mit dem 5:3-Erfolg war die Revanche geglückt und die Dillinger machten sich mit zwei Punkten im Gepäck auf den Weg nach Karlsruhe.

Auch die zweite Partie gegen Neusatz startete erfolgreich. Alle drei Doppelpaarungen von Florian Berchtenbreiter/Tobias Güttinger, Annika Oliwa/Natalie Paul und Michael Teuber/Moritz Herkner gingen an Dillingen. Während das zweite Doppel und das Damendoppel erst im Entscheidungssatz gewinnen konnten, sicherte sich das erste Herrendoppel in zwei Sätzen den Sieg. Die Gäste führten 3:0.

Gegen Neusatz spielt der TV Dillingen 4:4

Im Anschluss musste sich Natalie Paul im Dameneinzel gegen die ehemalige Nationalspieler Luise Heim deutlich beugen. Tobias Güttinger jedoch konnte an die Leistung vom Vortag anknüpfen und sicherte dem Team vorzeitig das Unentschieden. Durch denkbar knappe Niederlagen in den verbleibenden Einzeln von Michael Teuber und Moritz Herkner spitzte sich die Begegnung noch einmal zu. Es lag am Mixed, den Neusätzern einen weiteren Punkt zu entlocken. Florian Berchtenbreiter/Annika Oliwa konnten aber den Sack nicht zumachen und vergaben ihre beiden Matchbälle, sodass die Gesamtpartie mit einem 4:4-Remis endete.

Mit der Ausbeute von drei der vier möglichen Punkte trat die Dillinger Badminton-Mannschaft dennoch zufrieden den Heimweg aus „BaWü“ an. (flobe)