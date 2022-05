Binswangen

11:00 Uhr

Binswanger Ex-Sportler hat ein Wiedersehen mit Olympia-Stars

Der Binswanger Ingomar Sieghart-Waldbrunn (links) traf Margit Bach (100 Meter Hürden), Heide Rosendahl und Ulrike Meyfahrt (weiter von links) in der Sportstiftung von Nordrhein-Westfalen in Köln.

Plus Der ehemalige Hochspringer Ingomar Sieghart-Waldbrunn aus Binswangen trifft Goldmedaillen-Gewinnerinnen Heide Rosendahl und Ulrike Meyfahrt in Köln.

„50 Jahre München '72“ lautete die Veranstaltung, zu der die Landesregierung, der Landessportbund und die Sportstiftung von Nordrhein-Westfalen am vergangenen Donnerstag in das Deutsche Sport & Olympiamuseum in Köln eingeladen hatte. Mit von der Partie waren auch der ehemalige Hochspringer Ingomar Sieghart-Waldbrunn und seine Frau Barbara aus Binswangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

