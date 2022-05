754 Kampfsportlerinnen und -sportler bilden sich in Dillingen weiter

Taekwondo Großmeister Heinrich Magosch organisierte einen Lehrgang mit 24 Referierenden. Sportlerinnen und Sportler aus 60 Vereinen sind dabei.

Unter der Leitung von Großmeister Heinrich Magosch, dem Vorsitzenden des Taekwondo-Clubs, trafen sich 754 Kampfsportler und -sportlerinnen aller Altersklassen zu einer Weiterbildung in Dillingen. Das bewährte Konzept mit 24 Referierenden, davon 18 Großmeister, griff auch dieses Jahr.

Dillingen, die Taekwondo-Hochburg

Fünf dieser aktiven Großmeister haben mit dem 9. DAN die höchste Graduierung, die im Weltverband möglich ist. Jang Jae Hee, ein „Dauergast“ beim Dillinger Lehrgang hatte neben seinem Assistenten Inyon Jo (7. DAN) noch einen Gast aus Korea dabei. Jong Pill Woo (9. DAN) ist ein aktiver und hochdekorierter Großmeister, dessen Funktionen und Auszeichnungen den Rahmen dieses Artikels sprengen würden. Die Sportlerinnen und Sportler aus 60 Vereinen reisten nach Dillingen, das seit vielen Jahren bundesweit bekannt ist als Taekwondo-Hochburg.

Der Oberbürgermeister der Stadt, Frank Kunz, begrüßte die Anwesenden in der prall gefüllten Dreifachhalle. Er bedankte sich mit einem Präsent beim Organisator Magosch dafür, dass er nicht nachlässt, damit die Faszination Kampfsport in Dillingen lebt. Der Organisator Magosch überreichte den Referierenden ein Präsent und wünschte den Sportlerinnen und Sportlern einen lehrreichen und verletzungsfreien Tag.

Lehrreiche und kurzweilige Trainingseinheiten für den Nachwuchs

In neun Hallenteilen konnte in überschaubaren Gruppen die Vielfalt der Sportarten Taekwondo und Allkampf vermittelt werden. Magosch hatten auch noch einen Referenten aus einer anderen Sportart eingeladen. Der Hapkido-Großmeister Bruce Chongman Ham (6. DAN) zeigte Selbstverteidigung aus seiner Sicht. Erfahrene Kindertrainerinnen- und Trainer boten dem Nachwuchs lehrreiche und kurzweilige Trainingseinheiten. Als Highlight wurde den Kindern in der letzten Stunde eine Vorführung geboten. Deutsche Meister und Europameister sowie die koreanischen Großmeister zeigten ihre Fähigkeiten.

Nicht unerwähnt bleiben sollen an dieser Stelle auch die vielen Helfer und Helferinnen, ohne die eine solche Mammutveranstaltung nicht machbar wäre. Kaffee wurde gekocht, Brötchen belegt und der mitgebrachte Kuchen lag bereit. Auch die Registrierung arbeitete profimäßig, bis zum Lehrgangsende lagen alle Pässe zur Abholung bereit, natürlich vereinsweise sortiert. Ein entspannter Tag war es nur für das Sanitätsteam, bei dieser zum Glück verletzungsfreien Veranstaltung. Nach der Abfahrt der zahlreichen Busse waren auch das Orgateam erleichtert. Zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf und dem partnerschaftlichen Verhalten der Sportlerinnen und Sportler.

