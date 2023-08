Dreimal hat’s übel gekracht: Baiershofen, Villenbach, Weisingen

Fußball-Kreisklasse West II: Auch ein Ex-Kreisligist verliert am Wochenende hoch – und dies sogar auf eigenem Platz.

Weisingen – Wittislingen 1:7

Damit scheint der Saisonstart in die Kreisklasse West II für den Ex-Kreisligisten Weisingen endgültig in die Fußball-Hose gegangen zu sein. 80 Zuschauer sahen am Aschberg eine klare Heimschlappe gegen Wittislingen, womit der FC Weisingen vorerst das Tabellenende ziert. (dz)

Neumünster-U. – Burgau 1:3

Es läuft längst noch nicht rund bei der SSV. Gegen die Gäste aus Burgau standen die Schrodi–Schützlinge am Ende als 1:3-Verlierer da. Die Führung von Luca Rogg (4.) konnte wenig später Steffen Kränzle ausgleichen. Doch Gästeangreifer Patrik Merkle legte mit zwei Einschüssen nach und sicherte den Auswärtssieg ab. (doze)

Aislingen – Reisensburg-L. 3:0

Der Saisonauftakt auf dem Kapellenberg ist geglückt. Niklas Hahn schoss die Grün-Weißen bereits in der 12. Minute in Führung. Für den zweiten Treffer sorgte Florian Uhl auf Hereingabe von Johannes Böck (26.). Sechs Minuten vor dem Wechsel setzte sich Niklas Hahn durch und versenkte das Leder zum 3:0 in den Maschen. Die Gäste vergaben ihre größte Chance nach einem Eckball. Nach der Pause hätten Niklas Hahn und Tobias Brenner den SVA-Vorsprung weiter ausbauen können. Aislingens Keeper Martin Sadler hatte nur wenige Einsätze an diesem heißen Tag, stand dabei jedoch sicher zwischen den Pfosten. (EST)

Bächingen/Medlingen – Bachtal 2:2

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte die SGBM etwas mehr vom Spiel und ging nach 40 Minuten durch Jamain Cermak in Führung. Im Gegenzug lenkte der starke SGBM-Keeper Julian Berger einen strammen Schuss gerade noch an die Latte und parierte kurz nach dem Wechsel auch stark gegen Gäste-Spielertrainer Patrick Mair. In der 53. Minute wurde Marcus Mattick im Strafraum gefoult, doch auch Gäste-Zerberus Maximilian Ackermann erwies sich als Meister seines Fachs und parierte den von Fabian Greil platziert geschossenen Foulelfmeter. In dieser Phase waren die Bachtaler am Drücker und kamen durch einen Flachschuss von Lukas Wickmair zum verdienten Ausgleich (62.). Der Jubel im Gästelager war gerade erst verklungen, als Marcus Mattick mit einem cleveren Heber die erneute Heimführung besorgte. Doch auch die Freude der Gastgeber währte jedoch nicht lange, da Patrick Mair in der 73. Minute per Flachschuss traf – 3:3. (CST)

Röfingen – Ziertheim/Dattenhausen 3:1

Auch in der zweiten Partie dieser noch jungen Saison mussten die Ziertheimer die Punkte dem Gegner überlassen. Röfingen sorgte mit einem Doppelschlag durch Andreas Herrmann und Dennis Kochlöffel (26./29.) für eine 2:0-Pausenführung. Danach erhöhte Philipp Wolf für die Gastgeber 3:0. In der allerletzten Minute der Begegnung gelang den Gästen noch der Ehrentreffer durch Fabian Winter. (doze)

Wasserburg – Baiershofen 7:0

Regelrecht baden gingen die Baiershofer Kicker bei heißem Wetter auf dem Schulsportplatz in Wasserburg angesichts der deutlichen 0:7-Abfuhr. Bei den stark auftrumpfenden Hausherren machten Ivan Lukic (2), Jonas Jandke (2), Sascha Wagner (2) und Marcus Buhl die Tore. (doze)

TGB Günzburg – Villenbach 8:1

Nach dem starken Saisonauftakt musste Neuling Villenbach beim Auswärtsspiel in Günzburg mit dem 1:8 gleich reichlich Lehrgeld zahlen. Bereits zur Pause lagen die Blau-Weißen aussichtslos mit 0:4 hinten. Der Gastgeber hatte längst nicht genug und legte nach dem Seitenwechsel weitere vier Treffer auf. Für die Günzburger trafen Enes Aydin (2), Anil Mehmetaj (2), Ahmet Güngör (2), Hakan Polat und Abdulkadir Özdogan. Beim Stande von 0:6 markierte der SVV seinen Ehrentreffer durch Alexander Berchtenbreiter. (doze)