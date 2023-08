Ecknach bleibt für Glött kein gutes Pflaster

Fußball-Bezirksliga Nord: Clever agierende Gastgeber beim 4:1 gegen Aufsteiger SSV Glött.

Es war ein Fußball-Match, das die bessere und zielstrebigere Mannschaft verdient gewann. Die Bezirksliga-Gäste aus Glött konnten beim VfL Ecknach viel zu selten an ihre Stätzling-Leistung anknüpfen. Zwei der vier Heimtore waren freilich mehr als strittig.

Die Rickauer-Elf tat sich im Freitagabendspiel schon zu Beginn sehr schwer und schenkte dem VfL die Führung: Torschütze Jonas Erhard profitierte dabei von einem Fehler der SSV-Abwehr (6.). Während die Lilien im Zentrum kaum Zweikämpfe gewannen, zeigte sich Ecknach handlungsschneller. So auch in der 18. Minute, als eine Freistoßhereingabe zum 2:0 führte. Ein Treffer, der im Glötter Lager für mächtig Zündstoff sorgte. Denn der eingelaufene VfL-Angreifer Tobias Jusczak bekam den Ball am Boden liegend an die Hand. Im Anschluss drückte Tim Sponer dann aus stark abseitsverdächtiger Position ab.

Glött hat kaum eigene Torchancen

Bitter für den Neuling, der nun bis zur Pause einen richtig schweren Stand hatte. Erst nach dem Wechsel gestaltete die SSV das Geschehen etwas ausgeglichener. Eigene Chancen blieben aber weiter Mangelware. Ecknach agierte in Angriff deutlich gefährlicher.

Doch auch das vorentscheidende 3:0 wurde nicht sauber erzielt. Vor den Augen von Referee Brendle wurde ein Freistoß, ohne dass der Ball vorher zum Ruhen gekommen wäre, zu Michael Eibl in den Strafraum gespielt. Der Flügelstürmer schloss ins lange Toreck ab (67.). Als Sascha Meyer zu Beginn der Schlussviertelstunde das 4:0 nachlegte, war die Messe längst gelesen. Philipp Strehle gelang der Glötter Ehrentreffer (78.).

SSV Glött: Trenker; Eggle, J. Schneider, F. Bacherle (84. Schmid), Schrettle, Kopp (84. B. Waidele), Ostertag (55. Martin), Stutzmüller, Wohnlich (72. Strehle), Taner, Pejic (46. Kaya) Tore: 1:0 Jonas Erhard (6.), 2:0 Tim Sponer (18.), 3:0 Michael Eibl (67.), 4:0 Sascha Meyer (74.), 4:1 Philipp Strehle (78.) SR: Jonas Brendle (Friedberg) Zuschauer: 165