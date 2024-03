Ein Tor bringt Gundelfinger U23 drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Fußball-Bezirksliga Nord: Die U23 des FC Gundelfingen bleibt beim Sieg in Horgau erneut ohne Gegentreffer.

„So spannend hätte ich es am Ende nicht gebraucht“, schnaufte FCG-Trainer Peter Stegner nach dem Schlusspfiff des Bezirksliga-Gastspiels seiner Fußball-U 23 in Horgau erst einmal durch. Seine Mannschaft holte mit dem 1:0 den zweiten Erfolg in Serie ohne Gegentreffer und vergrößerte das Punkte-Polster im Kampf um den Klassenerhalt auf Verfolger TSV Rain II auf nun neun Zähler.

Die Gundelfinger starten wie zuletzt sehr konzentriert und waren stets um Spielkontrolle bemüht. Nach einem etwas längeren Abtasten hatten Darius Leimer (26.) und Paul Neubieser (Abseitstor, 32.) erste Gästechancen. In der 37. Minuten schnappte sich Neubieser auf dem rechten Flügel den Ball und mit seiner Flanke ins Zentrum Sturmtank Johannes Hauf, der aus kürzester Distanz per Kopf zur Führung für den FCG traf (37.). Zwei Zeigerumdrehungen später verpasste Hauf aus zehn Metern mit der „Brechstange“ die Vorentscheidung.

Gundelfingen agiert dynamisch

Im zweiten Durchgang legten die Grün-Weißen sehr dynamisch los. Johannes Hauf setzte seinen Mitspieler Daniel Karpf gekonnt in Szene. Der 19-Jährige lief von der Mittellinie allein auf FCH-Torhüter Häberl zu, der Kampfs Schuss sicher festhielt – hier war mehr drin (48.). Diese ausgelassene Chance hätte Tobias Kirschner auf der Gegenseite fast bestraft, legte sich aber den Ball etwas zu weit vor (52.). Die nächsten FCG-Möglichkeiten boten sich Hauf oder dem eingewechselten Deniz Karcher, dessen Schuss kurz vor der Torlinie von einem Verteidiger geblockt wurde (73.). Ebenso wie ein Karpf-Schuss vier Minuten später. In der 79. Minute hatte der bereits gelb-verwarnte Fabian Tögel Glück, als er Gundelfingens Kapitän Philipp Urban unsanft von den Beinen holte und Schiedsrichter Heider Gnade vor Recht ergehen ließ.

Horgau läutete kurz nun die Schlussoffensive ein und jagte einen hohen Ball nach dem anderen in den Gundelfinger Strafraum, allerdings überzeugte die FCG-Innenverteidigung um Lukas Schön und Marius Brugger mit gutem Stellungs- bzw. Kopfballspiel. Die letzte gefährliche FCH-Aktion war ein 20-Meter-Freistoß: Tögel prüfte Torhüter Bschorer, der den Ball mit den Fingerspitzen an die Lattenoberkante lenkte. „Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen“, lobte FCG-Funktionär Florian Strehle zusammen mit Abteilungsleiter Christian Renner und attestierte der U 23 eine klasse Entwicklung seit vergangenem Herbst.

Nächster Gundelfinger Einsatz am Ostermontag

Weiter geht es bereits am Ostermontag (16 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den TSV Hollenbach weiter. Der letztjährige Landesligist aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kam im Parallelspiel nicht über ein 0:0 gegen Aufsteiger Griesbeckerzell hinaus. das Hinspiel gewannen die FCG-Fohlen 4:3. Nik Groepper kehrt in den Kader zurück. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Daniel Karpf, der gegen Horgau mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt wurde. (fcg)

FC Gundelfingen U 23: Bschorer; Schön, Brugger, R. Schneider (26. Eberle), Leimer, Urban, Nelkner, Neubieser, Noller (46. Karpf, 90.+1 Neher), Rembold (76. N. Sailer), Hauf (65. Karcher) Schiedsrichter: Heider (TSV Bissingen) Tor: 0:1 Johannes Hauf (37.) Zuschauer: 90