Spielabbruch in Brachstadt

Fußball-A-Klassen: Rekordkulisse beim Topspiel in Unterliezheim Glött II festigt Rang zwei.

Bei Stand von 4:4 in einer hektischen Schlussphase wurde die Partie zwischen Brachstadt-Oppertshofen und Gast Fatih Spor Asbach-Bäumenheim abgebrochen. In der Nachspielzeit hatte zuerst der Gast zum 3:4 getroffen, doch die SpVgg konterte noch mit dem Ausgleichstor. Da lagen die Nerven bei einigen Akteuren offensichtlich brach, es kam zu einem Gerangel und Beleidigungen, worauf der Referee die Partie vorzeitig beendete. Einen Ostersamstag zum Vergessen erwischten die bis dahin daheim in der Fußball-A-Klasse West II noch ungeschlagenen Haunsheimer gegen die Glötter Zweitvertretung. Die Lilien kauften den Gastgebern mit einer kämpferischen Leistung immer mehr den Schneid ab und hatten in den entscheidenden Situationen das Glück auf ihrer Seite.

A-Klasse West II

Haunsheim – Glött II 1:5

Auch das dritte Spiel im neuen Jahr gestaltete die Becherer-Elf siegreich. Einen Querpass von Peter Matkey verwertete Benjamin Waidele sicher zum 0:1 ins lange Toreck (28.). Die Blau-Weißen setzten gleich nach. Der agile Matkey konnte in der 38. Minute von Steffen Chlebovic nur noch per Foulspiel gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Benedikt Guggemos gewohnt sicher. Auch nach dem Wechsel bestimmten die Lilien das Geschehen. Youngster Eliah Schneider (47.) und Matkey erhöhten auf 0:4 (60.). Das 1:4 des TSV durch Steffen Chlebovic war nicht mehr als ein kleines Strohfeuer. Denn Mehmet Taner setzten den 5:1-Schlusspunkt für die Glött II, das damit seinen zweiten Tabellenplatz festigte. (KRY/RÖB)

FC Günzburg II – Schretzheim II 0:3

Die Gäste feierten einen wichtigen Auswärtssieg und konnte den Abstiegsplatz verlassen. Sandro Sturm erzielte in der 51. Minute das 0:1, auch danach waren die Schretzheimer besser in der Partie. Maximiliano Streiber wurde gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Sturm – 0:2 (74.). Das 0:3 war eine Kooperation zweier Einwechselspieler: Andi Marusic legte auf und Edeljoker Maxi Rehm vollstreckte in der 87. Minute. (MÜDA)

A-Klasse West III

Lutzingen/SCU - Tapfheim 1:3

Die agilen und offensivstarken Gäste wurden im Spitzenspiel der A-Klasse West III am Ostersamstag vor einer Rekordkulisse von 250 Zuschauern in Unterliezheim ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht. So traf Fabian Weißenburger bereits in der 4. Minute durch einen platzierten Flachschuss aus 15 Metern zum 0:1. Demgegenüber tat sich die SG schwer, nennenswerte Torchancen herauszuspielen. In der 23. Minute erhöhte Luca Zwerger auf den 0:2-Halbzeitstand. Im Gegenzug scheiterte Dennis Mantai am Gästekeeper. Das Spiel des Tabellenersten zeichnete sich auch durch eine effiziente Torausbeute aus. So erzielte Raphael Schuster in der 59. das 0:3. In der 72. gelang der Heimelf durch Michael Hochstädter immer hin der „Ehrentreffer“. (HP)

Torwart Raphael Belli war ein sicherer Rückhalt für den SC Tapfheim. Der Tabellenführer gewann bei der SG Lutzingen/Unterliezheim mit 3:1 Toren. Foto: Karlheinz Geiger

Bachtal II – Rettenbach 2:2

Im Verfolgerduell der A-Klasse West II hilft das Remis keinem der beiden Teams weiter. Die Gäste nahmen das Heft in die Hand, ohne jedoch zu Tormöglichkeiten zu kommen. Nach gut 20 Minuten konnten sich die Bachtaler vom Druck befreien und wurden bestimmend. Einen von Andreas Lukschnat getretenen Eckball verlängerte Jonas Keller – und Dirk Ruzicka hatte am zweiten Pfosten keine Mühe, zur Führung einzunetzen (34.). In der 40. Minute hatte Jonas Keller im Mittelfeld viel Raum und erzielte mit einem strammen Schuss an den Innenpfosten das 2:0. Nach dem Wechsel vergab die SpVgg Konterchancen und die Entscheidung zu erzwingen. So wurden die Gäste durch den Anschlusstreffer von Sittenberger (79.) beflügelt. Kurz vor Ende verlängerte erneut Sittenberger einen Freistoß zum 2:2 ins Bachtaler Gehäuse. (CHRIS)