Tag des offenen Tores in Gundelfingen

Fußball-Bezirksliga Nord: Die Gundelfinger U 23 schlägt Rain II spektakulär mit 6:4.

Im Bezirksliga-Duell der Fußball-Zweitvertretungen bekamen die Zuschauer für ihr Geld viel geboten. Am Ende ging die U 23 des FC Gundelfinger nach einem turbulenten Spiel mit 6:4 als Sieger gegen den TSV Rain II vom Platz.

Man merkte den Hausherren von Beginn an den unbedingten Siegeswillen in dieser so immens wichtigen Partie an. Nach ersten Chancen für die Gastgeber bekam Denisz Toth den Ball mustergültig in den Lauf gespielt – 1:0. Wiederum Toth war es, der bei einer Hauf-Flanke zwei Minuten drauf zu überrascht war, dass der Ball bei ihm landete und setzte ihn aus drei Metern über das Gehäuse. Wie aus dem Nichts machte Matthias Kühling über den hoch stehenden FCG-Keeper Florian Lindel das 1:1 (32.). Und für die Grün-Weißen kam es noch dicker: Der ehemalige Gundelfinger Jugendspieler Justin Neukirchner erzielte in der 40. Minute von der Strafraumgrenze per Flachschuss das 1:2. Prompt folgte aber die Antwort: Darius Leimer erobert den Ball und schickte den stark aufspielenden Johannes Hauf zum Ausgleich auf die Reise.

Nelkner rundet Gundelfinger Sieg ab

Nach dem Wiederanpfiff durfte FCG-Coach Peter Stegner gleich die erste gefährliche Situation seiner Kicker bejubeln. Johannes Hauf passte wie beim 1:0 zu Denisz Toth, es stand 3:2 (50.). Rains Niko Schröttle war nach einer Flanke per Kopf zur Stelle – 3:3. Und der offene Schlagabtausch ging weiter. Florian Lindel verhinderte den Gundelfinger Rückstand in der 67. Minute, seinen weiten Abschlag ergatterte Hauf und zog zum 4:3 davon. Seine Leistung krönte Hauf per Solo zum 5:3 (71.). Wer dachte, die Messe wäre schon gelesen, sah sich getäuscht. Erneut Nils Nocke machte es mit 5:4-Anschlusstreffer wieder spannend (74.). Die endgültige Entscheidung besorgte erst in der Nachspielzeit der eingewechselte Luca Nelkner, mit dem 6:4 auf Vorlage von Rodrigo Pinto Pires. (fcg)

FC Gundelfingen U 23: Lindel; Brugger, Neher, R. Schneider (67. Werner), Schön (67. N. Sailer), Leimer, Neubieser (80. Pinto Pires), Toth, Urban, Hauf (72. Nelkner), Rembold (86. Eberle) Tore: 1:0 Denisz Toth (26.), 1:1 Matthias Kühling (32.), 1:2 Justin Neukirchner (40.), 2:2 Johannes Hauf (42.), 3:2 Denisz Toth (50.), 3:3 Nico Schröttle (60.), 4:2 Johannes Hauf (67.), 5:3 Johannes Hauf (71.), 5:4 Nils Nocke (74.), 6:4 Luca Nelkner (90.+1) Schiedsrichter: Simnacher (SpVgg Gundremmingen) Zusch.: 85

