Heisele plant Saisonauftakt im Mittleren Orient

Plus Golf: Der Dillinger Profi Sebastian Heisele hofft auf eine Startmöglichkeit in Dubai.

Von Günther Hödl

Eigentlich wäre Sebastian Heisele gerne am Donnerstag bei der Abu Dhabi Championship erstmals im Jahr 2022 bei der European Golf-Tour an den Abschlag gegangen. Weil zunächst nur auf Rang 18 der Nachrückerliste platziert, reiste der Dillinger aber nicht in den Mittleren Osten an. Wie sich herausstellte, wäre er nun tatsächlich ins Starterfeld gerutscht – der zahlreichen Corona-Fälle unter den Spielern geschuldet. Jetzt hofft Heisele, vom 27. bis 30. Januar das Dubai Desert Classic spielen zu können. Auch hier steht er auf der Nachrückerliste. Aktuell als 25. Spieler, der noch mitmischen will. In den ersten beiden Februar-Wochen folgen für ihn dann zwei Turniere in Ras al Khaimah, ehe der 33-Jährige im März auf dem afrikanischen Kontinent um Ranglisten-Punkte golfen möchte.

