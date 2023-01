Deutliche Dillinger Derby-Pleite

Tischtennis: In einem ungleichen Schwaben-Duell zieht der TV Dillingen gegenSpitzenreiter Schwabmünchen den Kürzeren. Es gibt aber einen Bezirksmeister zu feiern.

Der TSV Schwabmünchen als Tabellenführer der Tischtennis-Verbandsoberliga gastierte im Schwaben-Derby bei TV Dillingen. Wegen der Abwesenheit des jungen Australiers Rayan Vardinejad und des krankheitsbedingten Ausfalls von TVD-Mannschaftsführer Uli Foag war schon im Vorfeld klar, dass es eine kaum zu lösende Aufgabe für den Gastgeber werden würde. Es kam wie erwartet: Der Favorit setzte sich klar mit 8:2 durch.

In den Doppeln konnten die Tischtennis-Asse des TV Dillingen die Partie noch ausgeglichen gestalten. Dominik Keller und Sandro Hoffmann setzten sich in fünf Sätzen durch, Ben Hirner und Back-up Manuel Wiedmann mussten sich in einem ausgeglichenen Spiel mit 1:3 beugen. In den Einzeln konnte dann aber nur noch Dominik Keller punkten, er gewann knapp mit 3:2 in den Sätzen. Damit war der 2:8-Endstand besiegelt.

Auch Dillinger Damen unterliegen

Die Damen I verloren ihr Verbandsliga-Heimspiel gegen die Gäste vom TV Boos. Das starke vordere Paarkreuz der Allgäuerinnen war nicht zu bezwingen und verhinderte so einen Dillinger Punktgewinn – Endstand 4:6.

Besser lief es für die zweite TVD-Mannschaft im Landesliga-Heimspiel gegen den drittplatzierten SC Siegertshofen. Mit einer 3:0-Führung nach den Doppeln gelang ein perfekter Start in die Partie. Am Ende stand ein ungefährdeter 9:4-Heimerfolg fest.

Den ersten Sieg in der Verbandsliga-Saison verpasste die Jugend. Gegen den SV Esting gelang aber, wie schon im ersten Spiel gegen Ingolstadt, ein Punktgewinn (5:5). Beim Verbandsbereichsentscheid der Mannschaftsmeisterschaft reichte es für die weibliche U13 nur zum dritten Platz.

G. Tiefenbacher Foto: Karl Aumiller Karl Aumiller

Bei der schwäbischen Senioren-Meisterschaft gewann Gerhard Tiefenbacher in der Altersklasse 65 den Titel. Auch im Doppel war er der Dillinger an der Seite von Peter Kragl (Herbertshofen) erfolgreich. Tiefenbacher ist auch bei den bayerischen Einzelmeisterschaften der Senioren am Freitag, 3. Februar, ab 16 Uhr in der heimischen Halle Mittelschule-Halle an der Platte. Ebenso wie Hermann Keller, der in der AK 50 am Samstag ab 15.10 Uhr startet. Insgesamt erwartet das TVD-Organisationsteam um Abteilungsleiter Martin Lodner wieder mehrere Hundert Starter und Besucher: „Die Halle wird wieder brechend voll sein. Das Schöne an unserem Sport ist, dass selbst im hohen Alter noch Spitzenniveau möglich ist.“ Die Finalspiele sind ab 10 Uhr am Sonntag geplant. Der Eintritt ist frei.

Weitere TVD-Ergebnisse: TSV Harburg – Herren IV 9:5, Herren V – TTC Auchsesheim 9:6, Herren VI – TSV Bäumenheim 9:3, TSV Gersthofen – Jungen III 2:8, Jungen III – FC Konzenberg 5:5, Jungen V – SV Holzheim 6:4, Villenbach – Jungen VI 2:8, Oettingen – Jungen VII 8:2