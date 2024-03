Triathlon

Mister Germany sorgt in Lauingen für "Gute Laune"

Von Hans Gusbeth

18. VR-Triathlon: 2018 wurde Pascal Unbehaun zum schönsten Mann Deutschlands gewählt. Am 16. Juni tritt der Topathlet zusammen mit Radsport-Ikone Toni Martin in Lauingen an.

„Gute Laune Sport“ nennt sich eine Staffel, die beim 18. VR-Triathlon auf der Mittelstrecke antreten wird. Doch hinter diesem Team-Namen verbirgt sich nicht nur „gute Laune“. Es sind drei Weltklasse-Athleten, die am 16. Juni zum Triathlon nach Lauingen kommen. Wie berichtet wird der ehemalige Zeitfahrweltmeister, Radsport-Ikone Tony „Panzer“ Martin – auf die 80-Kilometer-Strecke zwischen Lauingen und Weisingen in die Pedale treten. Doch Martin kommt nicht allein, er bringt gleich zwei Kollegen mit. So wird sich als Startschwimmer über 2,1 Kilometer sein Radsport-Kollege Matthias Hahn in die Fluten des Auwaldsees stürzen. Hahn war schon Vize-Weltmeister U 19 (Mannschaftsverfolgung) und deutscher Meister in der Mannschaftsverfolgung. Matthias Hahn übernimmt den Schwimm-Part im "Gute Laune"-Team. Foto: Hahn Und als Schlussläufer über die Halbmarathon-Strecke (20 Kilometer) hat Tony Martin seinen Freund Pascal Unbehaun gewonnen. Unbehaun ist nicht nur ein Top-Athlet, sondern wurde 2018 zum „Mister Germany“ gewählt, zum schönsten Mann Deutschlands. Der Polizist aus Erfurt hat aber nicht nur Modelqualitäten, sondern ist auch ein ausgesprochener Spitzensportler. Der 27-Jährige läuft die 400 Meter in 47,89 Sekunden und hat 2015 bei der U 20-Leichtathletik-Europameisterschaft mit der deutschen 4x400 Meter Staffel Bronze gewonnen. Schon 200 Anmeldungen in Lauingen Eine solch starke Staffel ist beim Lauinger Triathlon bislang noch nie angetreten. Vielleicht gelingt es Abteilungsleiter Erich Gruber, eine weitere hochkarätige Staffeln auf der Mitteldistanz zu schmieden, die dem „Gute Laune“-Team sportlich Paroli bieten kann. Wie man hört, arbeitet der umtriebige Tri-Chef bereits daran. Insgesamt haben sich bis Mitte des Monats bereits über 200 Teilnehmer angemeldet. Infos zum 18. VR-Triathlon unter: triathlon.tvl.de Lesen Sie dazu auch Triathlon „Tony der Panzer“ rollt in Lauingen an

