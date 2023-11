Starker Buttenwiesener Start beim Saisonfinale

Turnen: Der TSV Buttenwiesen schließt die Zweitliga-Saison mit seinem dritten Sieg ab. Fünf Geräte gegen Kirchheim verlaufen relativ ausgeglichen – nur eines nicht.

Mit 47:35 Scorepunkten schlägt der TSV Buttenwiesen am Samstagabend in der heimischen Riedblickhalle überraschend die Favoriten aus Kirchheim und schließt die Saison in der 2. Turn-Bundesliga Süd auf dem sechsten Rang ab – punktgleich mit zwei vor den Bibern platzierten Riegen. Die 7:5 Gerätepunkte reichten nicht, um an den Gästen noch vorbeizuziehen.

Bereits am Boden machte Buttenwiesen ernst und zeigte top Leistungen. Daniel Kehl, Ashab Matiev, Adrian Seifried und dessen Bruder Johannes legten fulminant vor und sicherten mit 9:4 den ersten Gerätesieg. Am Pferd kamen die Gastgeber sicherer und ohne Sturz durch ihre Übungen, was einen zweiten Gerätesieg bescherte – und dies mit vorentscheidenden 17:5 Punkten. Florian Raab, Ashab Matiev und Daniel Kehl legten den Grundstein. Höhepunkt waren die vollen zehn Scorerpunkte von Adrian Seifried. Er zeigte eine nahezu abzugsfreie Übung, während sich sein Gegner einen Fehler leistete.

Buttenwiesen hält Gäste in Schach

Mit breiter Brust ging es an die Ringe. Der türkische Gastturner Kerem Sener, Kapitän Florian Raab, Elija Bach und Jan Schwäke hielten mit einem 4:4 ihren starken Gegner in Schach. Mit einem Halbzeitstand von 30:13 war der Gesamterfolg bereits greifbar nahe, aber die TSV-Taktiker wussten um Kirchheims Stärke bei den zweiten drei Geräten und mahnten volle Konzentration an. Am Sprung begann dann bereits wie prophezeit die VfL-Aufholjagd. Ashab Matiev, Daniel Kehl und Jan Schwäke zeigten schöne Sprünge, Mitko Hommel zum ersten Mal im Wettkampf einen Kasamatzu gestreckt. Doch gegen die schwierigeren Sprünge der Gäste war nur wenig ausrichten – 4:9 und Zwischenstand 34:22.

Am Barren blieben Florian Raab, Ashab Matiev, Jan Schwäke und Adrian Seifried ohne große Fehler und hielten das Geräteergebnis mit 5:6 im Rahmen. Am Reck wollte Buttenwiesen möglichst schnell den Sack zu machen, was aber nicht gelang. Startturner Darius Steinke vergriff sich bei einer gesprungenen Drehung im Handstand und musste das Gerät verlassen. Kirchheim nutzte die Unsicherheit sofort aus und punktete. Jakob Scharff zeigte als zweiter Buttenwiesener Turner eine sehr saubere Leistung, unterlag aber aufgrund der deutlich schwereren Übung des Kirchheimers. Noch zwei Duelle standen aus und der Vorsprung war auf 39:35 zusammengeschmolzen.

Wichtige vier Punkte für Buttenwiesen

Dann die Erleichterung: Florian Raab holte mit einer sauberen Übung vier Scorepunkte für seinen TSV. Dank einer sehr schwierigen und dennoch sauberen Übung konnte Kerem Sener den Wettkampf für die Biber mit weiteren vier Scores zum Endstand von 47:35 beenden.

Mit diesem spannenden Duell schließt Buttenwiesen die Saison 2023 erfolgreich ab. Am Ende landete der TSV auf Platz sechs, punktgleich mit den Turnern des VfL Kirchheim (5. Platz) und der TG Hanauerland (4. Platz). Das schlechtere Geräteverhältnis der Zusamtaler kostete eine bessere Platzierung. Mit dem sicheren Klassenerhalt und einem Platz im Mittelfeld sind die Biber jedoch zufrieden und freuen sich jetzt auf die Saison 2024 – erneut in der 2. Bundesliga Süd. (flora)