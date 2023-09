Medaillenregen für einen "Gundelfinger"

Wasserski: Senior Anton Reitberger vom WSC Fetzer-See besteigt bei der Europameisterschaft in Frankreich viermal das Stockerl.

In Cazaux südwestlich von Bordeaux/ Frankreich fand kürzlich die Wasserski-Europameisterschaften der Senioren statt. Für den WSC Fetzer-See aus Gundelfingen startete Anton Reitberger in der Altersklasse der über 65-Jährigen. Den Heimweg trat er mit vier Medaillen im Koffer an.

Starke Leistungen im Slalom und Trick brachten Reitberger Bronze und Silber. Beim Slalom zeigte er schon in den Vorläufen, dass er zu den Favoriten des starken, 18-köpfigen Teilnehmerfeldes zählt. Mit der zweitbesten Leistung zog er problemlos in das Finale ein. Dort konnte sich Reitberger in einem sehr knappen Kampf um Platz drei durch die bessere Vorlaufleistung bei gleichem Finalergebnis von zwei Bojen an der 12-Meter-Leine „Bronze“ sichern.

Reitberger verbessert sich von Rang fünf auf zwei

Spannender machte er es im Trickski und erkämpfte sich gerade noch den letzten Finalplatz. Im Finale und verbesserte sich Anton Reitberger vom fünften Platz noch auf den Silber-Rang.

Solide Sprünge und eine gute Teamleistung brachten dem WSC-Senior zwei weitere Medaillen. In der letzten Disziplin, dem Springen, zählt Reitberger nicht zu den Favoriten. Trotzdem sichert er sich wieder mit soliden Sprüngen sowohl im Vorlauf wie auch im Finale den vierten Platz – am Ende fehlten nur 80 Zentimeter für eine weitere Medaille. Dafür durfte sich Anton Reitberger über Kombi-Bronze (Wertung aus allen drei Disziplinen) sowie gemeinsam mit dem deutschen Senioren-Team ebenfalls über Bronze hinter Frankreich und Großbritannien freuen.

"Bayerische" auf dem See bei Gundelfingen

Vor der EM war Reitberger ist nicht nur auf, sondern auch neben dem Wasser aktiv. Gemeinsam mit dem bayerischen Landestrainer Andreas Hillenbrand und weiteren Helfern des WSC Fetzer-See organisierte er für den Bayerischen Motoryachtverband die erste bayerische Meisterschaft im Wasserski am Boot auf dem heimischen Gewässer zwischen Gundelfingen und Günzburg. Am Start für den WSC waren Lara Müller in der U 17 weiblich und auch Andreas Hillenbrand ließ es sich nicht nehmen, selbst in der Seniorenklasse an den Start zu gehen. Mit der optimalen Ausbeute von vier bayerischen Meistertiteln im Slalom, Trickski, Springen und der Kombination beendete Müller den Wettkampf. Hillenbrand startete nur im Slalom und Trickski. Während er im Trickski bayerischer Meister wurde, muss er sich im Slalom, nach gleicher Leistung in den Vorläufen, erst im Stechen dem Slalomsieger Wolfgang Auer vom WSC Haidweiher bei Amberg geschlagen geben. (anh)