Steinheim

vor 16 Min.

"Leider kommt der neue Steinheimer Kindergarten ein Jahr zu spät"

Plus Einige Eltern bedauern, dass der Neubau in Steinheim voraussichtlich erst im Herbst 2024 fertig wird. Dillingen bietet Plätze in anderen Kindergärten der Stadt an.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Der neue Steinheimer Kindergarten wächst in die Höhe. Inzwischen ist der Dachstuhl auf dem Neubau westlich der Steinheimer Grundschule errichtet. 3,5 Millionen Euro wird der Kindergarten der Stadt Dillingen voraussichtlich kosten, der Freistaat Bayern fördert das Projekt voraussichtlich mit 930.000 Euro. Im Herbst 2024 soll der zweigruppige Kindergarten fertig sein – ein Jahr später, als es einige Steinheimer Eltern erwartet haben. "Leider kommt der neue Kindergarten ein Jahr zu spät", sagt eine Mutter, die sich mit ihrem Anliegen auch im Namen anderer Eltern an unsere Redaktion gewandt hat.

In Zeiten von Fachkräftemangel und dem bedeutenden Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielen ihren Worten zufolge ausreichende Betreuungsmöglichkeiten eine herausragende Rolle. "Umso bedauerlicher ist es daher für Familien im Stadtteil Steinheim, dass sich der Bau des neuen Kindergartens von September 2023 auf Ende 2024 verzögert", teilt die Mutter mit. Der bestehende eingruppige Kindergarten in Steinheim, der in angemieteten Räumen in der Dr.-Franz-Schuster-Straße untergebracht ist, biete zum jetzigen Zeitpunkt nicht genügend Kapazitäten für alle Buben und Mädchen, die ab September 2023 einen Betreuungsplatz benötigen. Zehn Kinder, darunter auch Geschwisterkinder, hätten bereits eine Absage für den Steineimer Kindergarten bekommen. Das Problem setze sich für mindestens zehn weitere Kinder im kommenden Jahr fort, schreibt die Steinheimerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen