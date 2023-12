FCH-Aufstiegsplakat bringt Spende für die Kartei der Not

Mitarbeiter der VG Syrgenstein und Bachtal-Bürgermeister stocken den Betrag aus einer Versteigerung auf 700 Euro auf.

In Bachhagel, Syrgenstein und Zöschingen hatten sie die Aufstiegsplakate bereits einen Tag vor dem entscheidenden Spiel des 1. FC Heidenheim in Regensburg aufgehängt. Und eines dieser Plakate, das Trainer Frank Schmidt und die Mannschaft des Bundesliga-Aufsteigers unterzeichnet hatten, hat jetzt bei der Aktion für unser Leserhilfswerk Kartei der Not ein echter Fan ersteigert: Ralf Bosch aus Bachhagel bot nahezu stilecht 318,46 Euro (das Gründungsjahr des Vereins ist 1846) für das Aufstiegsplakat und erhielt den Zuschlag. "Es bleibt im Dorf, ich weiß schon, wo es hinkommt", sagt Bosch.

Der frühere Voith-Mitarbeiter und ambitionierte Schütze der Schützengesellschaft Hubertus Bachhagel ist seit Jahren ein Anhänger der Bundesliga-Kicker des 1. FC Heidenheim. "Ich habe schon beim Aufstieg von der Regionalliga in die Dritte Liga mit der Mannschaft mitgefiebert", erinnert Bosch am Freitag bei der Spendenübergabe in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein.

FCH-Trainer Frank Schmidt kann bei Übergabe nicht dabei sein

Bachhagels Bürgermeister Ingo Hellstern hatte die Versteigerung beim Empfang für Frank Schmidt im Brauereistadel gestartet. Das 20-köpfige Team der VG Bachhagel um Marlies Danzer, Claudia Mayer und Geschäftsleiter Michael Witt stockte den Betrag der Versteigerung ebenso auf wie Hellsterns Bürgermeister-Kollegen Mirjam Steiner (Syrgenstein) und Tobias Steinwinter. Am Ende kamen 700 Euro für das Leserhilfswerk zusammen. Redaktionsleiter Berthold Veh dankte den Beteiligten herzlich für die Unterstützung der Kartei der Not.

Frank Schmidt wohnt in Bachhagel. Der Trainer konnte bei der Übergabe nicht dabei sein, sein Team spielt am Samstag auswärts in Mainz. Der Coach gilt zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden des 1. FC Heidenheim, Holger Sanwald, als Vater des Erfolgs. Die beiden haben in diesen Tagen für ihre "herausragenden Verdienste um den Fußball- und Wirtschaftsstandort Heidenheim" den Ehrenring der Stadt erhalten. Das ist die zweithöchste Auszeichnung, die Heidenheim vergibt. (bv)

