Syrgenstein-Staufen

vor 48 Min.

Wiedereröffnung: Das ist der neue Wirt im Gasthaus Schlössle in Staufen

Max Fröscher hat zusammen mit seiner Freundin Martina das Staufener Schlössle übernommen. Sie freuen sich schon auf die Eröffnung am Samstag.

Plus Das Gasthaus Schlössle eröffnet am Samstag wieder. Der Giengener Max Fröscher beschreibt sein Konzept als "total traditionell". Was die Gäste dort nun erwartet.

Von Susanne Klöpfer

Für Max Fröscher geht mit der Übernahme des Gasthaus Schlössle ein Traum in Erfüllung. Der 34-Jährige aus Giengen, blonde kurze Haare, starker Dialekt und ein lautes Lachen, ist in der Gastronomie aufgewachsen. "Ich habe schon als kleiner Bub im Gasthof meiner Familie gemacht und mitbedient", erzählt er. Nun erfüllt er sich seinen Wunsch und wird Wirt.

