Unbekannte wollen Getränkeautomaten in Syrgenstein aufbrechen

Unbekannte haben versucht, in Syrgenstein einen Automaten an einer Tennisanlage aufzuhebeln. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Sonntag, 18. Februar, auf Montag, 19. Februar, haben bisher unbekannte Täter in Syrgenstein versucht, einen Getränkeautomaten aufzuhebeln. Die Unbekannten drangen, so die Polizei, unerlaubt in eine Tennisanlage in der Straße „Im Lachmahd“ ein. Auf der dortigen Terrasse beschädigten sie die Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung und versuchten, einen Getränkeautomaten aufzuhebeln.

Diebe scheitern in Syrgenstein

Der Versuch scheiterte, sodass die Täter unverrichteter Dinge vom Tatort abzogen. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

