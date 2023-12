Unterglauheim

Der Charakter von Unterglauheim soll noch mehr gestärkt werden

Plus Die Dorferneuerung im Blindheimer Ortsteil hat eine nächste Hürde genommen. Der sogenannte Einleitungsbescheid vom leitenden Baudirektor wurde übergeben.

Von Horst von Weitershausen

Von einem "sehr wichtigen Schritt in die Zukunft" der Gemeinde Blindheim sprach Bürgermeister Jürgen Frank, als ihm im Unterglauheimer Pfarrheim vom leitenden Baudirektor des Amts für ländliche Entwicklung Schwaben, Christian Kreye, die „Einleitung der Dorferneuerung Unterglauheim“ übergeben wurde. Eigentlich sollte dieser Verwaltungsakt schon früher über die Bühne gehen, sagte der Bürgermeister, doch wie in so vielen Fällen sorgte auch hier Corona für die Verzögerung. „Für die Gemeinde ist die Dorferneuerung des Ortsteils Unterglauheim sehr wichtig“, so der Rathauschef, was jedoch finanziell ohne Unterstützung nicht zu stemmen gewesen wäre. In diesem Zusammenhang dankte Jürgen Frank allen Mitbürgern, die in der Vorbereitungsphase die Maßnahme unterstützt haben.

Zur in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Blindheim

Leitender Baudirektor Christian Kreye sprach in seiner Ansprache kurz die Folgen dieses Verwaltungsaktes an, demzufolge ein Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz zum Zwecke der Dorferneuerung von Unterglauheim eingeleitet wurde. Dies bedeute für das Amt für ländliche Entwicklung, ALE Schwaben, eine langjährige Zusammenarbeit mit der Gemeinde Blindheim.

