13-jähriger Rollerdieb aus Wertingen

Der junge Bursche hat den Roller erst geklaut und wollte ihn dann online verkaufen.

Ein zunächst unbekannter Dieb entwendete am Donnerstag einen Elektroroller, der zwischen 14.30 und 16.30 Uhr in der Schulstraße in Wertingen abgestellt war. Der 22-jährige Bestohlene stellte daraufhin in einem Online-Kleinanzeigenportal seinen entwendeten Roller fest.

Es kommt zum Treffen in Wertingen

Er nahm mit dem vermeintlichen Verkäufer Kontakt auf und vereinbarte mit diesem ein Treffen. Daraufhin konnten zwei Streifen der Polizei Dillingen den 13-jährigen Rollerdieb festnehmen. Die Beamten stellten den Roller sicher und übergaben den minderjährigen Buben seinen Erziehungsberechtigten. Gegen den 13-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls. (AZ)