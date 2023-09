1500 Euro Schaden nach Unfall in Wertingen

Ein Auto ist auf einem Parkplatz in Wertingen angefahren worden. Der Verursacher ist dann geflüchtet.

Am 9. September zwischen 11 und 11.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße in Wertingen ein silberner VW Golf plus im Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit rund 1500 Euro beziffert. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)