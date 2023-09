Wertingen

vor 55 Min.

Constantin Jahn will die Mobilitätswende schaffen

Constantin Jahn, der für die Grünen antritt, will den Stillstand in Bayern beenden.

Plus Constantin Jahn äußert Kritik in höflicher Form. Der 41-jährige Kandidat der Grünen aus Gundelfingen punktet beim Heimatquiz.

So ganz sein Ding scheint die große Bühne nicht zu sein. Anfangs wirkt Constantin Jahn nervös, was sich im Laufe der Podiumsdiskussion legt. Das lässt ihn authentisch erscheinen. Der 41-jährige Gundelfinger tritt für die Grünen an. In der Vorstellungsrunde erklärt er, dass die Klimakrise eine Menschheitskrise sei. Nun gehe es darum, gute Lösungen zu finden. Dabei müsse man gleichzeitig soziale Probleme beachten. Wichtig sei es, die Menschen mitzunehmen und eine Politik zu machen, die den Stillstand beendet und Bayern voranbringt.

Constantin Jahn aus Gundelfingen ist gelernter Kinderpfleger

Dass er als Direktkandidat in der Region kaum eine Chance hat, in den Landtag gewählt zu werden, ist ihm klar. Er rechnet damit, dass es „rund acht Prozent“ werden. Der gelernte Kinderpfleger, der Politikmanagement studiert hat, ist derzeit Geschäftsführer der Grünen-Kreisverbände in Fürstenfeldbruck und Starnberg.

