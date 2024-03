Ein erlesener Jahrgang an der Wertinger Landwirtschaftsschule

In der Zusamstadt nehmen 19 Absolventen ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Zweimal gibt es für junge Landwirte die Traumnote 1,0.

Einen solchen Jahrgang hat es in der Staatlichen Landwirtschaftsschule Wertingen wohl nur selten gegeben: Zweimal die Gesamtnote 1,0 bei den Abschlussprüfungen und 19 Studierende aus Nord- und Mittelschwaben, die ihre Lehrkräfte durch Wissbegier, Disziplin, Anstand und herausragende Leistungen begeisterten. Auf der Abschlussfeier im Festsaal des Wertinger Schlosses verglich der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen die Klasse gar mit einem erlesenen Wein, der im Nachgang seinen ausgezeichneten Charakter schmecken lässt. „Wir sind stolz auf Sie“, rief Reinhard Bader den Fachschulabsolventen bei der Zeugnisübergabe zu.

Besonders beeindruckte den Behördenleiter, dass einige der Absolventen bereits in jungen Jahren Verantwortung übernommen hätten, sei es auf dem eigenen oder elterlichen Betrieb, bei ihrem Arbeitgeber, im Gemeinderat oder in örtlichen Vereinen. „Da würde es mich nicht überraschen, wenn ich unter ihnen in ein paar Jahren einen Bürgermeister, Kreisobmann oder Landrat entdecken würde.“

Der Besuch der Wertinger Schule liefert "einen Werkzeugkasten"

Mit dem Besuch der Landwirtschaftsschule hätten die Studierenden einen Werkzeugkasten in die Hand bekommen, der sie fit und handlungsfähig macht, sagte Bader. Der AELF-Chef dankte ihren Eltern, die jetzt Kinder mit einem umfangreichen Fachwissen, vielen technischen Fähigkeiten und hoher sozialer Kompetenz zurückerhielten. Die Gesellschaft benötige die Expertise der jungen Landwirte. Wer, wenn nicht sie, könne ihre Fragen beantworten und ihre Zweifel an der Landwirtschaft zerstreuen?

„Das große Ziel der Bildung ist das Handeln“ betonte die Leiterin der Landwirtschaftsschule, Brigitte Steinle. Sie wünschte den Absolventen das Beste für ihren eigenen Weg, auf dem sie immer mehr ins Handeln kommen, aber auch weiterhin Wissen erwerben werden. „Der Jahrgang macht Hoffnung auf mehr“, sagte Dillingens Landrat Markus Müller. Die jungen Landwirte seien aufgeschlossen, innovativ und bodenständig – Eigenschaften, die sie zu wertvollen Partnern ihrer heimatlichen Region machten. „Wir brauchen Sie“, rief Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier den Absolventen zu. Die gut ausgebildeten Landwirte hätten das fachliche Wissen, um sich gegen die in der Gesellschaft verbreiteten Halbwahrheiten behaupten zu können. Besonders freute sich Lehmeier über das politische Engagement einiger Absolventen.

In seiner Wirtschafterarbeit hatte sich Simon Litzel aus Unterschöneberg mit den Entwicklungsperspektiven seines Betriebs auseinandergesetzt. Auf der Abschlussfeier erläuterte er seine Berechnungen zum Bau und zur Finanzierung eines neuen, besonders tierwohlgerechten Stalls für 825 Mastschweine. Mit Blick auf den sinkenden deutschen Selbstversorgungsgrad im Schweinefleischbereich rechnet Litzel trotz des ebenfalls rückläufigen Verbrauchs mit einem hohen Bedarf an heimischen Tieren. In seinem mit Humor und Ironie gewürzten Rückblick auf die Unterrichtszeit in der Landwirtschaftsschule schilderte Semestersprecher Michael Siebenhütter das Zusammenfinden der Studierenden zu einer „Spitzen-Gemeinschaft“.

Urkunden und Stipendien für die drei Prüfungsbesten

Die Landwirtschaftsschule präge einen Landwirt sein ganzes Leben lang, versicherte Dillingens stellvertretender Kreisobmann Michael Eberle. Er forderte die Absolventen auf, weiterhin den Zusammenhalt zu suchen und als Berufsgruppe mit einer Sprache zu sprechen – am besten als engagierte Mitglieder des Bauernverbands. Benjamin Holzinger gratulierte den Absolventen im Namen der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, die ihnen Brotzeitbrettl zum Schulabschluss spendierte. Abschließend bekundete der stellvertretende Leiter der Landwirtschaftsschule, Erhard Würth, wie sehr ihm die Studierenden ans Herz gewachsen seien. „Sie werden mir als bodenständiges, interessiertes, fachlich versiertes und hochanständiges Semester in Erinnerung bleiben.“

Bei der Zeugnisübergabe wurden die drei Prüfungsbesten mit Urkunden und Stipendien ausgezeichnet (in Klammern die Durchschnittsnote): Florian Miehle aus Altenmünster (1,0), Michael Siebenhütter aus Friedberg (1,0) und Simon Litzel aus Unterschöneberg (1,68).