Hier lagert der große Kostümfundus für die Wertinger Festspiele

Tochter Annika und Mutter Petra Egert zeigen den Riesenfundus an Kostümen, die sie von den Wagner-Festspielen Wels nach deren Auflösung bekommen haben. Mehrere davon werden bei den Wertinger Festspielen zum Einsatz kommen.

Plus Durch Zufall stößt die Fristinger Sopranistin auf die wunderbare Kleidung der Welser Wagner-Festspiele. Zehn davon werden in den Opern und Operetten an der Zusam zu sehen sein.

Sopranistin Annika Egert sitzt auf der Couch im Wohnzimmer. Sie trägt ein rotes, langes Kleid mit floralen Ornamenten, das sich sanft an ihren Körper schmiegt. Das Outfit stammt aus ihrem Fundus von 200 bis 300 Kostümen. Sie alle lagern derzeit im Keller des Fristinger Familienhauses. Das, was sie im Moment trägt, war das Kleid von Elsa, einer Figur aus der Richard Wagner Oper „Lohengrin“. Eine ihrer Traumrollen. „Man hat das Gefühl, dass man wer anderes ist, wenn man es anzieht“, schwärmt die Sopranistin. In wenigen Tagen ist Annika Egert auf den Wertinger Festspielen mit diesem und anderen Kostümen zu sehen und zu hören.

300 Kostüme lagern im Keller der Fristinger Familie Egert

Spontan lässt sie ein paar Töne erklingen. „Gesang kommt nicht nur aus dem Kehlkopf, sondern braucht den ganzen Körper als Stütze“, erklärt Egert. Ihre Stimme erfüllt mühelos den ganzen Raum, während sie wie eine Märchenprinzessin auf der Couch thront. Das Kostüm versetzt sie augenblicklich in die Rolle: „Ich stehe damit ganz anders, aufrechter.“ Nicht alle Sänger haben das Glück, ein federleichtes Kleid zu tragen. Manche Kostüme seien „wahnsinnig schwer, mindestens sieben Kilo“, sagt Egert während sie den Kleiderbügel mühelos hochhält. Die 300 Kostüme lagern im ganzen Haus, vom Keller bis zur Garage. Selbst im Arbeitszimmer und im Garten stehen und liegen Requisiten – martialisch lange Speere und Echthaarperücken, Schuhe und Stiefel. Zehn der 300 Kostüme kann das Publikum bei der „Zauberflöte“ bewundern.

