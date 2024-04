Wertingen/Gundelfingen

vor 32 Min.

So sehen Trachtenvereine im Kreis Dillingen die Debatte um lange Haare

Plus Weil an den Frisuren ihrer Söhne herumgemäkelt wurde, ist eine Familie aus ihrem Verein ausgetreten. Vorsitzende in der Region haben dazu eine klare Meinung.

Von Berthold Veh

Am Abend vor dem 1. Mai schlägt die Stunde der Trachtenvereine. Auf dem Marktplatz in Wertingen werden am Dienstagabend die Paare des Vereins D' Zusamtaler um den Maibaum tanzen. In Gundelfingen rückt der Heimat- und Volkstrachtenverein Brenztaler an, wenn am Rathaus mit vereinten Kräften der Maibaum aufgestellt wird. An der Bachtalhalle in Syrgstein sind wiederum die Goißelschnalzger des Trachtenvereins Edelweiß aktiv. Für Aufsehen sorgten die Trachtenvereine jüngst nicht wegen ihrer Tänze und der Schuhplattler, sondern wegen einer Debatte um lange Haare. So ist eine Familie aus Trostberg im oberbayerischen Landkreis Traunstein aus ihrem Trachtenverein ausgetreten, weil die Frisuren der Söhne immer wieder kritisiert worden waren.

Günther Schneider ist Vorsitzender des Wertinger Trachtenvereins D' Zusamtaler. Der 64-Jährige sieht die Sache ziemlich entspannt. "Es geht doch schon bei der Frage los, was lange Haare sind", sagt Schneider. Grundsätzlich verfolge der Trachtenverein folgende Leitlinie: "Es soll schön aussehen, dann passt es." In Wertingen seien die langen Haare bei den Männern zwar kein Thema. "Wenn aber einer lange Haare hätte, dann soll er sie halt bei einem Auftritt zusammenbinden", meint Schneider. Er sehe das Ganze jedenfalls "nicht so eng".

