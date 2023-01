Mehrere Verkehrsunfallfluchten in Wertingen – tausende Euro Schaden

Eine Autofahrerin hat in Wertingen drei Autos angefahren und ist dann geflüchtet. Eine 81-Jährige knallte beim Parken gegen einen Wagen.

Zwei Verkehrsunfallfluchten haben sich am Donnerstag in Wertingen ereignet. Einen Schaden von etwa 7.500 Euro verursachte eine 41-Jährige bei einem Unfall gegen 08.35 Uhr in der Straße „Kalteck“ in Wertingen. Am dortigen Parkplatz „Thürheimer Tor“ fuhr sie der Polizei zufolge drei geparkte Autos an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich ihren gesetzlichen Pflichten zu widmen. Nachdem Zeugen den Unfall beobachtet hatten, konnten Beamte der Polizei Wertingen über das mitgeteilte Autokennzeichen die 41-jährige Unfallverursacherin ermitteln. Diese muss sich nun für ihr unerlaubtes Entfernen vom Unfallort strafrechtlich verantworten.

81-Jährige fährt Auto beim Parken an und fährt einfach weiter

Eine weitere Unfallflucht geschah in der Wertinger Hauptstraße. Beim Versuch einzuparken, fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Auto gegen 09.45 Uhr rückwärts gegen einen geparkten Renault. Anschließend setzte die Autofahrerin den Beamten zufolge ihre Fahrt fort und parkte in der Straße weiter vorn ein. Der 26-jährige Besitzer des Renaults kam gerade rechtzeitig aus einem nahegelegenen Gebäude und konnte die Unfallverursacherin noch stellen. Er verständigte die Polizei. Die Beamten leiteten gegen die Fahrerin ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)