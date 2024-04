Wertingen

06:00 Uhr

Sarah Steger aus Wertingen ist ein Talent an der Querflöte

Die elfjährige Sarah Steger aus Wertingen gilt als großes Talent an der Querflöte. Ihre Eltern Silvia und Daniel Steger unterstützen sie.

Plus Die Elfjährige hat bereits auf Bezirks- und Landesebene bei Wettbewerben gepunktet. Doch in ihrem Leben spielt nicht nur das Instrument eine wichtige Rolle.

Von Horst von Weitershausen

Wenn Sarah Steger aus Wertingen ihre Querflöte herausholt, das Mundstück an ihre Lippen legt und zu spielen beginnt, dann klingt das außergewöhnlich. Die Elfjährige hat Talent – davon ist ihre Instrumentallehrerin Elke Gallenmüller überzeugt. Und hat sich damit an unsere Redaktion gerichtet. Denn die Menschen sollen wissen, wie gut ihre Schülerin musizieren kann.

Bewiesen hat sie ihr Können schon mehrfach. "Sarah hat beim Regionalwettbewerb 'Jugend musiziert' für ihr Spiel mit der Querflöte in der Altersklasse II die höchste Punktzahl beim Vorspielen erreicht, ebenso beim gleichen Wettbewerb auf Landesebene in Bayern", berichtet die Musiklehrerin. Auch beim ASM-Bezirksverbands- und Landeswettbewerb habe das Mädchen aus Wertingen beim Vorspielen jeweils die höchste Punktzahl unter den gleichaltrigen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern am Instrument Querflöte erzielt.

