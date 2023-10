Unfall in Wertingen: 3000 Euro Schaden

Bei einem Unfall in Wertingen hat es ordentlich gekracht. Ein Fahranfänger ist beteiligt.

Eine 62-Jährige befuhrt am Sonntag mit ihrem Pkw die Staatsstraße 2033 bei Wertingen in östliche Richtung. Als die Dame daraufhin am dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihr ein nachfolgender 18-jähriger Pkwfahrer auf das Heck ihres Pkw. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, wobei der Sachschaden vor Ort mit etwa 3000 Euro beziffert wurde. Die beiden Fahrzeugführer blieben dabei unverletzt. (AZ)