Wer hat das Auto in Wertingen angefahren?

Ein schwarzer BMW ist massiv in Wertingen beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz an der Bauerngasse/Thürheimer Tor in Wertingen ist bereits am 2. August zwischen 15.55 und 16.30 Uhr die komplette rechte Fahrzeugseite eines dort geparkten schwarzen 3er-BMW zerkratzt worden. Der Sachschaden wird mit rund 1500 Euro beziffert. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)