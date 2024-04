Der Ulrichsmarkt in Wittislingen lockt am Wochenende mit buntem Angebot

Der Ulrichsmarkt wird einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr des Heiligen. Daniela Seitz hat ihn organisiert – und gibt einen Überblick über das Angebot.

Für Daniela Seitz waren die vergangenen Wochen intensiv. Sie ist bei der Wittislinger Verwaltung unter anderem für die Organisation der Märkte zuständig. Eigentlich ein Thema, das nur kurz vor Weihnachten aufkommt. Doch in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit, einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Heiligen Ulrich: den Ulrichsmarkt. Seitz war in den vergangenen Wochen also, gemeinsam mit Martin Wellmann, mit der Suche nach Helfern, Ausstellern und bunten Programmpunkten gut beschäftigt. Pünktlich vor dem Start ist das Programm fertig – und es kann sich sehen lassen.

Seitz führt durch den Ablauf: Der Markt findet zwischen 14 und 18 Uhr in und um die Kirche und das Pfarrheim, im Schulgäßchen und der Ulrichstraße statt. Geplant sind Verkaufsstellen, Musik und ein buntes Programm für Kinder. Um 15 Uhr spielt die Bläserklasse der Grund- und Mittelschule, um 17 Uhr die EgauKids in der Kirche. Außerdem wird ein Luftballonkünstler unterwegs sein und Familien mit allerlei Figuren beglücken. Für Kinder veranstaltet die Landjugend zudem ein Bobbycar-Rennen und die Schule bastelt Anstecker zum heiligen Ulrich. Auch eine Schiffschaukel wird aufgestellt.

Die Kinder können Kürbisse ziehen

Was die Aussteller angeht, wird laut Seitz einiges geboten sein: Von einer Weidenflechterin, die zum Mitmachen anregt, über den Steidle-Hof, Filzhandarbeit, Kochutensilien, Geschenk-Produkte aus Holz und einiges mehr. Der Obst- und Gartenbauverein bietet Kürbissamen und macht daraus sogar einen Wettbewerb: Die Kinder können die Kürbisse ziehen und am 5. Oktober in die Kirche bringen. Dort werden sie gewogen. Der schwerste Kürbis gewinnt. Und dann gibt es noch einen Flohmarkt, bei dem jeder auch spontan Dinge verkaufen kann.

Essen und Trinken organisieren viele Helferinnen und Helfer aus Wittislingen: Die Feuerwehr Schabringen verkauft – passend zum Thema – Ulrichsbier, der Elternbeirat des Kindergartens sorgt für deftiges Essen, Frauenpower sorgt für Kaffee und Kuchen und in der ehemaligen Bäckerei Wunderle gibt's Flammkuchen und eine Spritzbar.

Wird es einen zweiten Ulrichsmarkt in Wittislingen geben?

Seitz freut sich schon auf Samstag, auch wenn man ihr die Aufregung etwas anmerkt. Für Wittislingen, immerhin Marktgemeinde, ist es der einzige Markt abseits von Weihnachten. "Ich hab' mich bemüht, jetzt hoffen wir halt, dass das Wetter mitmacht", sagt sie und lacht. Wenn alles gut laufe und der Markt gut angenommen wird, könnte es sogar eine Wiederholung geben.

Das Jubiläumsjahr geht noch bis zum 7. Juli. Gefeiert wird sogar ein doppelter Jahrestag: Vor 1100 Jahren, 923, wurde der Heilige Ulrich, in Wittislingen geboren, zum Bischof geweiht. Vor 1050 Jahren, also 973, starb er. Ulrich, der zu Lebzeiten als einflussreichster deutscher Kleriker galt, erlangte vor allem Berühmtheit durch seine Beteiligung an der Schlacht auf dem Lechfeld, wo die Soldaten von König Otto I. ungarische Truppen zurückschlugen.