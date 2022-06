Ein Teil der Riedhauser Straße in Wittislingen bekommt einen Gehweg

Die Straße im Süden von Wittislingen muss saniert und ausgebaut werden. Was geplant ist und wann es losgehen soll.

Die Riedhauser Straße im Süden von Wittislingen, die Richtung Frauenriedhausen führt, soll saniert und in Teilen ausgebaut werden. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen den Hausnummern 11 und 17 in Richtung Ortsschild. Im Gemeinderat wurden kürzlich die möglichen Ausbauvarianten vorgestellt. Die Frage war: Braucht es einen Gehweg oder nicht?

Wie Bürgermeister Thomas Reicherzer (SPD) informiert, gab es drei Optionen: Ohne Gehweg, mit Gehweg in Pflaster oder mit Gehweg in Asphalt. Bisher gibt es in der Straße keinen sicheren Weg für Fußgänger. Weil es sich jedoch um eine Ortsausfahrt handelt und an solchen Stellen gern auch mal etwas schneller gefahren wird, hat sich der Gemeinderat für einen Gehweg entschieden.

Soll der Gehweg an der Riedhauser Straße in Wittislingen nördlich oder südlich entstehen?

Von den Anwohnerinnen und Anwohnern kam laut Reicherzer der Wunsch, dass dieser auf der nördlichen Seite gebaut werden soll, wo keine Wohnhäuser stehen. Dem Gemeinderat war es jedoch ein Anliegen, den Weg südlich zu bauen. So müssten die Kinder, wenn sie aus dem Haus gehen, nicht gleich über die Straße gehen, so Reicherzer.

Mit der Sanierung der Straße werden auch gleich Wasserleitungen ersetzt. Im Kanal sind laut Reicherzer wiederum keine größeren Maßnahmen nötig. Umgesetzt werden sollen die Pläne im kommenden Jahr.