Feuerwehreinsatz in Wittislingen: Penny-Markt musste geräumt werden

Die Feuerwehr musste am Freitagvormittag zum Penny-Markt in Wittislingen ausrücken.

Von Jonathan Mayer

Im Discounter in Wittislingen kommt es am Freitagvormittag zu einer Rauchentwicklung. Drei Feuerwehren rücken daraufhin an. Der Einsatz verläuft jedoch glimpflich.

Zu einem Einsatz im Wittislinger Papiermühlweg mussten am Freitagvormittag mehrere Feuerwehren ausrücken. Im dortigen Penny-Markt war es zuvor zu einer Rauchentwicklung gekommen. Wie der Gruppenführer der Wittislinger Wehr, Michael Kling, vor Ort erklärte, war die Ladenfläche bei Eintreffen der Einsatzkräfte leicht verraucht. Ein Atemschutz-Trupp erkundete daraufhin den Markt, konnte aber kein offenes Feuer feststellen. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Laden, der zuvor geräumt worden war. Laut Kling geht man von einem technischen Defekt als Ursache für die Rauchentwicklung aus. Im Einsatz waren neben Polizei, Krankenwagen und Notarzt etwa 35 Feuerwehrleute aus Schabringen, Wittislingen und Lauingen. Vorsorglich war auch die Drehleiter der Lauinger Wehr alarmiert worden. Der Markt wurde durch die Einsatzkräfte entlüftet. Verletzt wurde niemand.

