Wittislingen

vor 32 Min.

Wann eröffnet der neue Edeka in Wittislingen?

An der Straße zwischen Zöschlingsweiler und Wittislingen entsteht neben dem Sportgelände der Marktgemeinde ein neuer Edeka-Markt. Die Eröffnung den neuen Marktes ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen.

Plus Der Bau der neuen Edeka-Filiale in der Nähe des Sportplatzes in Wittislingen ist schon weit fortgeschritten. Inzwischen weiß man auch mehr über eine Bäckerfiliale.

Von Jonathan Mayer

Inzwischen lässt sich zumindest erahnen, wie die neue Filiale von Edeka im Wittislinger Papiermühlfeld einmal aussehen wird. Seit über einem Jahr wird zwischen Penny-Markt und Sportplatz bereits gearbeitet. Erst waren Archäologen am Werk, dann rollten Bagger und Kräne an. In der Zwischenzeit wurden Wände hochgezogen, Fenster eingebaut und der Parkplatz weitestgehend vorbereitet. Eigentlich sollte der Bau bereits im vergangenen Jahr fertig werden. Grund genug, einmal nachzufragen: Wann wird der Supermarkt eröffnet? Und wie wird das Angebot aussehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen