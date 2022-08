Sachschaden und offene Fragen nach Unfall in Zöschingen

Polizei kann nicht abschließend klären, wer von den beiden Autofahrern für den Unfall im Bachtal verantwortlich ist.

Auf der Heidenheimer Straße in Höhe der Kapellenstraße in Zöschingen ist es am Montag gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Hierbei stieß der Fahrer eines Kleintransporters gegen einen vor ihm fahrenden Autofahrer.

Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro

Aufgrund verschiedener Angaben zum Unfallgeschehen konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden, ob der Fahrer des Opels rückwärts gerollt oder der Fahrer des Mercedes aus Unachtsamkeit gegen den Opel gefahren war. Beide Fahrzeugführer gaben jeweils verschiedene Versionen an, an den beiden Pkws entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. (AZ)