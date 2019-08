11:04 Uhr

20-Jähriger unter Drogen will Postboten-Auto stehlen

Er wollte nur Briefe zustellen. Doch dann sprach ein Mann den 27-jährigen Postboten an.

Beim Austragen von Briefen hatte ein 27-jähriger Postbote eine seltsame Begegnung. Ein junger Mann stieg in sein Post-Fahrzeug und wollte damit davonfahren.

Am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr, als der 27-jährige Postbote gerade die Post im Tiroler Ring in Donauwörth zum Briefkasten bringen wollte, fragte ihn ein 20-jähriger Mann aus Deiningen zunächst nach Zigaretten. Als der Postbote verneinte, setzte sich der 20-Jährige in dessen Post-Fahrzeug und sagte: „Ich nehm mir jetzt dein Auto“.

Da der Postbote jedoch den Fahrzeugschlüssel glücklicherweise bei sich trug, gelang es dem 20-Jährigen nicht, das Fahrzeug zu starten. Als der Postbote trotz Aufforderung den Fahrzeugschlüssel nicht herausgab, stieg der 20-Jährige wieder aus und entfernte sich vom Tatort.

Eine Polizeistreifen stellte den Mann in Tatortnähe fest. Als ihn die Beamten ansprachen, gab er an, Probleme mit dem Postboten gehabt zu haben. Wie sich später herausstellte, hatte der 20-Jährige verschiedene Drogen eingenommen, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme anordnete. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls eines Kraftfahrzeugs. Zudem wurde er aufgrund seines Verhaltens in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Donauwörth eingewiesen.

