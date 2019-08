vor 51 Min.

Ärger an der Donaumeile: Politiker versprechen Hilfe

Eine Hausgemeinschaft lud zum Ortstermin. Die Enttäuschung war groß, weil die Verwaltung nicht kam

Von Thomas Hilgendorf

Die Eduard-Rüber-Straße 6 in Donauwörth steht wohl stellvertretend für eine Problematik, die auch andernorts herrscht – und die die Bewohner wortwörtlich um den Schlaf bringt: quietschende Autoreifen nebenan auf dem Parkplatz der Donaumeile, Saufgelage, Geschrei zu nachtschlafender Stunde. Gestern lud die Hausgemeinschaft zum Ortstermin. Auch die Stadtverwaltung war eingeladen – allerdings sagte man aufseiten des Rathauses ab.

Sichtlich und hörbar enttäuscht war Peter Pehr, Bewohner des Mehrparteienhauses gleich gegenüber der Einfahrt zur Donaumeile.

Er hatte wiederholt auf die Ruhestörungen rund um das Einkaufszentrum aufmerksam gemacht (wir berichteten). Nun sollten sich Stadtpolitik und Verwaltung die Lage vor Ort ansehen. Es kamen neben OB-Kandidat Joachim Fackler (CSU) die Stadträte Brigitte Kundinger-Schmidt (SPD), Michael Bosse (FW/ PWG; ebenfalls OB-Kandidat) und Jonathan Schädle (CSU).

Des Öfteren illegale Rennen

Die Stadträte versprachen den Anwohnern, das Thema im Magistrat zu behandeln. Des Weiteren riet Bosse, Ruhestörungen und Belästigungen konsequent bei der Polizei anzuzeigen. Kundinger-Schmidt, die bei der Sicherheitswacht aktiv ist, versicherte zudem, es würden fortan mehr Kontrollgänge in diesem Gebiet unternommen. Joachim Fackler wie auch die Stadträte erklärten, dass man sich dem Thema Geschwindigkeitsmessungen widmen müsse, da in der angrenzenden Dillinger Straße wohl desöfteren illegale Rennen stattfinden. Kundinger-Schmidt erklärte jedoch auch, dass sich das Problem kaum von heute auf morgen lösen lasse. Die Anwohner rund um Peter Pehr zeigten sich nach dem Termin zuversichtlich, dass sich mit politischem Druck ihre Lage bessern werde. Gegenüber unserer Zeitung sagte Bürgermeister Jörg Fischer indessen, dass er gemeinsam mit dem Ordnungsamt zu dem Schluss gekommen sei, nicht an dem Ortstermin teilzunehmen, weil es sich „um eine Frage privatrechtlicher Natur“ handle. Die Anwohner hätten ferner zur Verwaltung oder in die Bürgersprechstunde kommen können, um dort „Ideen vorzuschlagen“. Zudem handle es sich seiner Meinung nach um eine „parteipolitische Veranstaltung“ für den Wahlkampf von Fackler – die Stadt habe sich dabei neutral zu verhalten. "Kommentar

