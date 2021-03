16:51 Uhr

Airbus: So viele Mitarbeiter in Donauwörth sind infiziert

Plus Das Ergebnis der Corona-Reihentestung bei Airbus Helicopters in Donauwörth liegt vor. Britische Mutante ist weit verbreitet.

Der Corona-Ausbruch bei Airbus Helicopters in Donauwörth ist wie befürchtet größer als zunächst bekannt. Die Reihentestung hat die Zahl der zunächst bekannten Infizierten beinahe verdreifacht.

Wie berichtet, waren vor gut einer Woche 17 Covid-19-Fälle in dem Unternehmen bekannt geworden. Diese verteilten sich auf verschiedene Bereiche in dem Werk, in dem rund 6500 Menschen beschäftigt sind. Wegen der Corona-Pandemie arbeiten derzeit gut 1000 Personen von Zuhause aus. Weil Produktion, Wartung und andere Bereiche weiter laufen, befinden sich täglich weiterhin mehrere tausend Mitarbeiter im Werk.

Über 500 Mitarbeiter von Airbus Helicopters wurden getestet

Die vom Gesundheitsamt in Absprache mit der Firma angeordnete Reihentestung fand in der vorigen Woche an zwei Tagen in einem provisorisch eingerichteten Zentrum auf dem Firmengelände statt. Dies geschah mit externer Hilfe durch Mitglieder des Roten Kreuzes und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Die Tests der über 500 Beschäftigten aus dem Umfeld der Infizierten wurden dann an die Behörden weitergeleitet.

Mehr als die Hälfte der Infizierten hat sich die britische Virusvariante eingefangen

Das Ergebnis der Untersuchungen liegt nun seit Montag vor. Demnach haben sich bei Airbus Helicopters insgesamt 49 Mitarbeiter das Virus eingefangen. 39 davon sind im Donau-Ries-Kreis wohnhaft und zählen damit zu den Infektionszahlen des Landkreises. Bei insgesamt 27 positiv Getesteten – also mehr als der Hälfte – wurde die britische Virusvariante festgestellt, die hoch ansteckend ist.

Generell attestiert das Gesundheitsamt in einer Pressemitteilung dem Unternehmen „ein funktionierendes Hygienekonzept“. (wwi/pm)

